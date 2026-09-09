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董瑞斌遭冒名發送電子郵件 金融總會呼籲提高警覺

中央社／ 台北9日電

金融總會今天表示，理事長董瑞斌遭冒名發送郵件，要求收件者建立LINE群組並提供QR Code，強調並非董瑞斌所發出，屬不法詐騙行為，呼籲社會大眾與會員機構提高警覺。

台灣金融服務業聯合總會（金融總會）透過聲明指出，近期接獲通報，有不明人士以電子郵件冒用台灣金融服務業聯合總會理事長董瑞斌名義，要求收件者建立LINE群組並提供QR Code。

金融總會表示，相關內容並非本會或理事長所發出，屬不法詐騙行為，呼籲社會大眾與各會員機構務必提高警覺。

金融總會也提醒3點，第1，理事長與金融總會人員不會以私人電子郵件帳號（如Gmail等）或非本會正式管道，要求建立通訊群組、提供QR Code或交辦任何工作事項；第2，如收到可疑訊息，請勿回覆、勿點擊連結、勿提供個人資料；第3，如有疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或向警方報案，以維護權益。

金融總會表示，將持續留意相關情形，並與主管機關及執法單位保持聯繫，共同防範詐騙。

郵件 群組 董瑞斌

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