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國泰世華銀行攜手台北101 打造高資產客戶金融新體驗

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行首度攜手台北101展開跨業合作，結合雙方在財富管理專業、高端客群經營、國際精品及高端消費趨勢等優勢，共同推出「台北101 World Masterpiece全球經濟趨勢論壇暨珠寶腕錶鑑賞會」。由左至右為國泰資產管理/國泰世華首席經濟學家林啟超、國泰世華銀行副總經理梁明喬、台北101總經理朱麗文、台北101商場事業處營運長方君之、PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand、國際鐘錶專家Carson Chan。台北101／提供
國泰世華銀行首度攜手台北101展開跨業合作，結合雙方在財富管理專業、高端客群經營、國際精品及高端消費趨勢等優勢，共同推出「台北101 World Masterpiece全球經濟趨勢論壇暨珠寶腕錶鑑賞會」。由左至右為國泰資產管理/國泰世華首席經濟學家林啟超、國泰世華銀行副總經理梁明喬、台北101總經理朱麗文、台北101商場事業處營運長方君之、PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand、國際鐘錶專家Carson Chan。台北101／提供

洞察高資產客戶對財富管理的需求，從專業金融服務延伸至生活品味、國際視野與資產傳承。國泰世華銀行首度攜手台北101展開跨業合作，結合雙方在財富管理專業、高端客群經營、國際精品及高端消費趨勢等優勢，今年以「精品 × 金融」為核心，共同推出「台北101 World Masterpiece全球經濟趨勢論壇暨珠寶腕錶鑑賞會」，並於9日正式登場。

此次活動結合全球經濟趨勢論壇、國際精品專屬鑑賞及CUBE信用卡禮遇等多元內容，為高資產客戶打造兼具金融專業與品味生活的專屬體驗，展現國泰世華持續深化高資產客戶經營的策略布局，透過跨界整合金融服務與生活體驗，提供更完整且具差異化的財富管理價值。

「台北101 World Masterpiece全球經濟趨勢論壇暨珠寶腕錶鑑賞會」9日以「傳承價值 × 典藏未來」為主題揭開序幕，由國泰資產管理/國泰世華首席經濟學家林啟超解析全球經濟趨勢與投資觀點，協助客戶掌握市場脈動；同時邀請國際鐘錶專家Carson Chan分享頂級工藝品收藏觀點，透過金融、市場與工藝品藝術的跨界交流，引領高資產客戶從投資布局延伸至資產傳承與收藏規劃。

9月15日至18日則將接續推出六場國際精品專屬鑑賞活動，涵蓋珠寶、腕錶等國際精品品牌，並運用數據分析，精準邀請具精品消費需求的高資產客戶參與，以限定席次及專屬服務，提供更精緻且具差異化的尊榮體驗。

配合台北101購物中心周年慶及「World Masterpiece」國際珠寶腕錶盛事，國泰世華同步推出CUBE信用卡專屬優惠。卡友於台北101購物中心消費當日切換「樂饗購」權益方案最高可享3.3%小樹點（信用卡）回饋；活動期間指定貴賓使用CUBE信用卡消費，更可再享最高1%加碼回饋，串聯財富管理與支付服務，進一步提升高資產客戶的消費體驗。

國泰世華表示，此次首度攜手台北101，不僅是金融與精品品牌的跨界合作，更是深化高資產客戶服務的重要里程碑。未來雙方將持續拓展VIP專屬活動、精品生活體驗及跨品牌合作等多元服務，串聯金融專業、國際視野與品味生活，為高資產客戶打造更多元的金融與生活服務生態圈。

台北101 國泰世華 國泰

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