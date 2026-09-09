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合庫舉辦第二屆供應商大會拚永續價值鏈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金控（5880）持續深化永續供應鏈管理，於9日舉辦「第二屆合庫金控供應商大會」，以「永續供應 ESG共榮」為主題，邀集供應商夥伴齊聚交流，共同探討永續發展趨勢與供應鏈管理實務，攜手打造兼顧環境、社會及公司治理（ESG）的永續價值鏈，與合作夥伴共同邁向永續發展。

本屆供應商大會結合「優良供應商頒獎典禮」，表揚長期與合庫攜手合作於永續經營、履約品質、綠色採購、創新服務、永續治理及ESG推動等方面表現優異的供應商夥伴。此外，特別邀請環境部資源循環署署長賴瑩瑩、精誠資訊公司副總經理劉勝登以及台灣國際商業機器公司技術長莊士逸進行專題分享。透過公開表揚及專題分享，不僅感謝供應商對合庫營運發展的支持與貢獻，更期盼發揮標竿示範效果，帶動供應鏈夥伴共同提升永續競爭力，實踐合作共榮的理念。

合庫金控表示，供應商是企業永續發展的重要夥伴。為深化永續供應鏈管理，合庫導入「ISO 20400永續採購指南」，並訂定相關管理及激勵機制，將ESG理念融入採購流程與供應商管理，引導供應商共同落實環境保護、社會責任及公司治理，攜手打造韌性永續供應鏈，實現共榮共好。

面對永續發展浪潮，合庫將持續發揮金融業影響力，深化與供應商夥伴的合作關係，透過交流、合作與激勵機制，共同提升供應鏈永續管理能力。

合庫 永續 價值

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