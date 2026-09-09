國營銀行理專無銷售佣金！台銀以「風控為盾」拚財富管理服務

在機構第20屆財富管理銀行暨證券評鑑，台灣銀行憑藉長期深耕財富管理業務所建立的完善風險管理機制，連續二年榮獲「最佳風控獎」，作為國營銀行，台銀理財專員個人無銷售佣金，不以個人業績獎金為導向，台銀強調長期秉持「以客戶利益為優先」的核心理念，將客戶資產安全及權益保障置於首要位置。

台灣銀行表示，多年來深耕財富管理領域，強化風險管理與商品管理機制，面對近年通膨、地緣政治、利率政策調整及全球金融市場劇烈波動等挑戰，從商品、客戶及交易等面向落實多層次風險控管，並精進商品審查、風險評估及管理流程。作為國營銀行，台灣銀行理財專員個人無銷售佣金，不以個人業績獎金為導向，而是依據客戶的風險承受能力、財務需求及投資目標，提供客觀、適切且符合客戶最佳利益的財富管理建議，面對市場波動已成常態，財富管理團隊始終秉持「風控為盾、專業為矛」的服務策略，透過專業研究、市場分析及資產配置建議，協助客戶在追求資產增值的同時兼顧風險，穩健做好資產配置。

台灣銀行表示，此次再度獲「最佳風控獎」，台灣銀行將以此為基礎，持續強化商品管理及客戶權益保障，並結合數位科技與智能工具，提升風險辨識及服務效能，在兼顧投資機會與風險控管前提下，為客戶提供更精準、即時且貼近需求的財富管理服務。