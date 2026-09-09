凱基證券獲財富管理評鑑8項大獎 專業受高度肯定

凱基證券財富管理服務再創佳績，於《今周刊》第20屆財富管理銀行暨證券評鑑中，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳商品獎、最佳財富管理形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳智能理財獎、最佳AI應用獎、最佳營業員團隊獎及最佳行銷創新獎等八項大獎。凱基證券領先市場的財富管理實力，屢獲國內外獎項肯定，接連榮獲亞洲指標性財經媒體《FinanceAsia》最佳私人銀行獎、《The Asset》最佳高資產客戶服務證券商及《財訊》最佳私人銀行獎等殊榮，此次獲獎更顯示凱基證券近年持續深化顧問式財富管理服務成果，從投資規劃進一步延伸至退休、教育、傳承及家族財富治理等人生重要課題，獲得專業評審高度讚譽。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯表示，在市場資訊透明化及投資工具日益多元的環境下，財富管理已從產品導向逐步轉向以客戶需求為核心的顧問式服務。客戶關心的不僅是投資報酬，更希望透過專業規劃實現人生不同階段的重要目標。針對不同客群需求，凱基證券提供多元財富管理服務，對於正在建立財富基礎的客戶而言，資產累積與理財習慣養成是重要課題，凱基證券透過ETF投資、小額定期定額、數位理財工具及淺顯易懂的理財內容，降低投資門檻，協助客戶建立正確資產配置觀念與長期投資紀律。隨著資產規模提升，高資產客戶則更加關注資產保全、流動性管理、跨境資產配置、稅務規劃與財富傳承等議題。

凱基證券近年觀察到高資產客群呈現年輕化及財富來源多元化的趨勢，相較過去以資深企業主與退休族群為主，近年愈來愈多處於事業成長階段的企業主、專業經理人及科技人才成為重要客群。這類客戶更重視資產配置效率、風險管理及跨世代財富布局，在追求成長機會的同時，也希望兼顧長期穩健規劃。面對客戶需求的增加，凱基證券持續深化顧問式財富管理服務，整合理財顧問、投資顧問、法律、稅務、信託及保險等跨領域專業團隊，協助客戶從資產配置出發，逐步建構完整的財富治理架構，提供更全方位的解決方案。

凱基證券也專注於專業人才的培育，近年與證券暨期貨市場發展基金會獨家合作導入WMP（Wealth Management Professional）財富管理專業顧問制度，透過系統化課程、案例實務及專業考核，強化理財團隊於資產配置、風險管理、稅務與傳承規劃等整合能力；同時運用RichLife凱富理財規劃系統，協助客戶全面檢視資產與負債狀況，量化退休、教育及傳承等人生財務目標，讓投資決策與財務規劃更具系統性與長期性。凱基證券也持續推動數位創新，近期完成「隨身e策略」APP改版，以全新介面與更個人化體驗提升投資效率。新版「我的」個人化首頁支援自訂版面、快捷功能及主題切換，並整合帳務總覽、市場資訊、即時新聞等功能，讓投資人更快速掌握資產配置與市場動態，希望提供更完整的投資旅程，陪伴客戶穩健累積財富。

面對近年市場波動加劇，凱基證券持續強化風險管理與客戶關懷機制，除密切關注全球經濟、利率走勢及市場資金流向外，也透過制度化投資組合檢視與風險監控機制，協助客戶掌握資產集中度、流動性及市場風險變化。凱基證券認為，投資的核心並非預測市場短期高低點，而是在不同市場環境下建立符合個人需求與風險屬性的資產配置架構。在投資策略方面，凱基證券持續建議客戶採取跨資產、跨區域及跨幣別配置，並透過ETF、基金、海外債券、信託及結構型商品等多元工具，提升投資組合韌性，在掌握市場機會的同時兼顧資產穩健與長期財務目標。

凱基證券表示，財富管理的價值已不再只是協助客戶創造財富，更重要的是守護、活化及傳承財富，未來財富管理服務的競爭關鍵，在於能否於客戶人生不同階段提供兼具專業深度與長期陪伴的整體解決方案。隨著高資產客戶需求持續升級，以及亞洲資產管理中心政策推動，將持續深化財富管理布局、跨領域專業整合及數位賦能能力，打造更完整的全生涯財富管理服務。凱基證券秉持「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，希望陪伴客戶從每一次選擇開始，不僅持續累積財富、累積資產，也累積人生各階段的重要價值。