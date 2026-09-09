北富銀躍升8月買債王 凱基證連3月榮登交易王

國內外債市持續受到通膨疑慮及貨幣政策不確定性籠罩，8月債券市場買氣明顯降溫，「買債王」也出現洗牌。櫃買中心最新統計顯示，台北富邦銀行8月買超債券約90億元，登上單月買超冠軍；原本連續5個月稱霸買超榜的中華郵政，8月買超降至55億元，退居第二，顯示在殖利率走高、債券價格承壓之際，市場參與者普遍採取更審慎的操作策略。

觀察8月債券買超前五大，除北富銀、中華郵政外，第三名為華南銀行，買超約45.5億元；第四名為國際票券，買超約27.5億元；第五名則為遠東銀行，買超約21.3億元。相較過去市場大型機構積極進場承接，8月前五大買超金額均相對有限，反映市場在貨幣政策方向尚未明朗前，傾向保留資金彈性。

債券業者分析，8月債市偏空氣氛主要受到美國債券殖利率走高影響。近期油價上漲及通膨疑慮升溫，使市場對主要央行貨幣政策的預期反覆，債券殖利率因此面臨上行壓力。在「殖利率升、債券價格跌」的市場環境下，參與者若過早大量進場，可能面臨債券價格下跌的評價損失，因此部分資金選擇「先觀望」，等待殖利率出現更具吸引力的進場點。

若從交易熱度觀察，8月債市交易總額同樣呈現集中於大型券商的格局。凱基證券連續3個月蟬聯「交易王」，8月買進及賣出合計達716億元，淨賣超163.7億元；元大證券買賣合計約210億元，淨賣超109.2億元，排名第二；華南永昌證券買賣合計約200.1億元，淨賣超15億元，排名第三；台新銀行買賣合計約183.8億元，淨賣超46.6億元，排名第四；永豐金證券買賣合計約177億元，淨賣超67.4億元，排名第五。

值得注意的是，雖然8月整體買氣降溫，但債市空頭氣氛已有初步止穩跡象。資深債券交易員指出，7月10年期公債殖利率一度來到1.92%左右，到了8月底則回落至約1.88%，顯示市場在經歷前一波殖利率快速走高後，開始出現承接力量。

業者表示，後續債市能否進一步回穩，仍須觀察美國通膨、油價及Fed貨幣政策方向。若通膨壓力逐步降溫、主要央行政策預期趨於明朗，債券殖利率可望重新尋找合理區間，屆時包括銀行、壽險及票券等大型機構的資金，才有機會重新提高債券配置比重。