日圓領漲亞幣 新台幣連4升續創逾3個月高點

美伊僵局持續，國際油價應聲上漲，不過日圓強勢升值，韓元也猛烈上漲，引領亞幣同步走揚。新台幣兌美元今天收盤收31.505元，小升3分，匯價連4升，續創逾3個月高點，台北及元太外匯市場總成交金額則收斂至20.295億美元。

中東緊張局勢升溫，由於美伊戰火交鋒，國際油價突破每桶100美元，能源價格居高讓即將來臨的主要央行利率決策會議面臨壓力。下週迎來超級央行週，市場觀望氛圍轉濃，台灣股匯市今天雙雙呈現震盪小漲格局。

台股早盤漲逾440點，盤中一度翻黑，高低波動近490點，終場上漲77.58點，收47183.36點。外資呈現連4買，今天繼續加碼209.24億元。

儘管中東局勢緊張，但日圓延續強勢，於153價位高檔震盪，提振亞幣士氣，新台幣匯率在日圓領漲、外資匯入等因素助攻之下，今天以31.51元開盤後，呈現偏升整理，最高31.455元、最低31.53元，終場收在31.505元，續寫6月6日以來、逾3個月新高價位。

外匯交易員表示，目前市場對於美國聯準會9月貨幣政策動向看法分歧，靜待本週稍晚公布的關鍵通膨數據提供線索，然而美伊戰事升溫，讓下週登場的美國聯準會貨幣決策增添變數；近日明顯感受到金融市場氛圍轉趨觀望，股匯市成交量能都有所收斂，推測要到下禮拜主要央行貨幣決策陸續出爐後，市場才會有較明顯方向。

央行統計，美元指數今天下跌0.24%，日圓持續引領亞幣走升，大漲0.46%，韓元漲勢也相當猛烈、勁揚0.63%，新台幣升值0.1%，人民幣小升0.05%。