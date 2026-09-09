快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

花蓮鄉長、縣議員候選人夫妻檔涉賄 雙雙羈押禁見

太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

聽新聞
0:00 / 0:00

華南銀行獲財富管理銀行暨證券評鑑 最佳銀色友善獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行榮獲2026《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑「最佳銀色友善獎」肯定，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，華南銀行副總經理江景平（右）代表受獎。華南銀行／提供
華南銀行榮獲2026《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑「最佳銀色友善獎」肯定，由金管會主委彭金隆（左）頒獎，華南銀行副總經理江景平（右）代表受獎。華南銀行／提供

面對台灣邁入超高齡社會，退休準備與財富傳承已成為不同世代共同關注的課題。華南銀行秉持「以客為本」精神，從專業理財、財富管理到世代傳承，積極完善全齡友善金融服務。本次榮獲《今周刊》第二十屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳銀色友善獎」，展現華南銀行深耕客戶需求及實踐ESG永續發展的成果。

在高齡友善服務方面，華南銀行兼顧退休生活所需及金融權益保障，透過安養信託協助客戶預先安排生活、醫療及安養等費用，並依需求規劃財產管理及傳承；同時強化高齡客戶商品適合度評估及關懷機制，在滿足多元金融服務之餘，更保障高齡客戶交易安全，提供值得信賴的財富管理環境。

隨著客戶資產規模及財富管理需求日益多元，華南銀行進一步整合集團及跨領域資源，透過旗下銀行、證券、產險及資產管理等資源，串聯內部專家及外部律師、會計師，協助客戶處理稅務、信託、遺囑規劃、企業接班及家族傳承等複雜課題。高資產業務開辦未滿3年，客戶數已逾3,000戶，展現出客戶的高度認同與信賴。近年華南銀行更積極布局高雄亞灣專區，導入家族辦公室、保費融資等多元服務，提供更完整的高資產財富管理解決方案。

因應客戶不同人生階段的財務課題，專業人才始終是財富管理服務的重要基礎，華南銀行也因此長期投入培養財富管理人才，積極鼓勵同仁取得CFP（國際認證高級理財規劃顧問）資格，今年通過人數再次榮登同業第一，締造「三連霸」佳績；全行CFP持證人數已突破470人，穩居公股銀行第一，全體金融機構第二。透過系統化培訓及實務經驗累積，厚實財富管理專業量能。

華南銀行於《今周刊》第二十屆財富管理銀行暨證券評鑑榮獲「最佳銀色友善獎」殊榮，是對長期深耕高齡友善金融服務的肯定，更是實踐ESG永續發展及金融包容的重要成果。展望未來，華南銀行將持續結合專業人才、數位科技與集團資源，陪伴客戶走過財富累積、退休準備到世代傳承的每一階段，讓金融服務不只是管理財富，更成為守護安心生活與幸福傳承的力量。

華南銀行 銀行 財富管理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰世華財富管理再獲國內外大獎肯定 從財富增值到資產守護

元大銀行再獲財資《The Asset》肯定 獲最佳財富管理機構高度推薦獎

國泰世華銀深耕資產管理有成 榮獲「The Asset」3大獎

群益證榮獲最佳券商及金融打詐獎 連續12年獲獎

相關新聞

北富銀躍升8月買債王 凱基證連3月榮登交易王

國內外債市持續受到通膨疑慮及貨幣政策不確定性籠罩，8月債券市場買氣明顯降溫，「買債王」也出現洗牌。櫃買中心最新統計顯示，台北富邦銀行8月買超債券約90億元，登上單月買超冠軍；原本連續5個月稱霸買超榜的中華郵政，8月買超降至55億元，退居第二，顯示在殖利率走高、債券價格承壓之際，市場參與者普遍採取更審慎的操作策略。

日圓甜甜價沒了？換10萬多花920元 國銀解析後市

日本最新經濟數據優於預期，進一步升溫市場對日本銀行（BOJ）持續推動政策正常化的預期，國銀分析指出，日圓兌美元近期升息的機率仍高。根據台銀牌告匯率顯示，日圓兌新台幣的現金賣出價近期已來到0.2088左右，相較於7月1日的的低點0.1996升值不少，若要兌換10萬日圓，得多花新台幣920元，短期內想換到日圓甜甜價的難度隨之提高。

國泰證券9月：AI 投資占美國 GDP 比重續升 三大資源牽動下一波成長

延續8月企業獲利與AI落地應用的市場焦點，國泰證券9月進一步將目光轉向AI基礎建設的承載能力。依目前已發布的資本支出預估推算，AI投資占美國GDP比重將持續增加，顯示本輪成長動能仍有延伸空間；台韓半導體設備進口、PMI、記憶體採購與GPU租賃價格等領先指標，也仍處於2022年以來高位。

壽險資本裝上兩大「減震器」 業者有望全過關

壽險資本新制首張成績單9月底揭曉，有望全員過關。金管會昨（8）日拍板新一代清償能力制度（TIS）資本適足率計算方法，股票採半年日均價、匯率波動採攤銷等大利多，猶如替壽險資本裝上兩大「減震器」，降低市場波動造成資本水位大起大落。

永豐金前八月獲利創高 稅後純益333億年增84%

受惠於證券和銀行雙引擎發威，永豐金公布2026年前八月自結累計稅後純益達333.4億元，年增84%，前八月累計每股純益（EPS）為2.26元。年化股東權益報酬率達8.83%，各項財務結果皆創下公司歷史同期新高。

上海銀前八月EPS 2.79元 台中銀1.02元

上海商銀、台中銀昨（8）公布獲利。上海銀自結8月稅後純益14.6億元，累積前八月稅後純益136.5億元，較去年同期成長20%，每股純益（EPS）2.79元穩居銀行股之首。台中銀8月稅後純益4.2億元，累計稅後純益65.2億元，年增11.2%，EPS為1.02元，高於去年同期的0.99元，主要以利息淨收益貢獻最多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。