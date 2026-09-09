華南銀行獲財富管理銀行暨證券評鑑 最佳銀色友善獎

面對台灣邁入超高齡社會，退休準備與財富傳承已成為不同世代共同關注的課題。華南銀行秉持「以客為本」精神，從專業理財、財富管理到世代傳承，積極完善全齡友善金融服務。本次榮獲《今周刊》第二十屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳銀色友善獎」，展現華南銀行深耕客戶需求及實踐ESG永續發展的成果。

在高齡友善服務方面，華南銀行兼顧退休生活所需及金融權益保障，透過安養信託協助客戶預先安排生活、醫療及安養等費用，並依需求規劃財產管理及傳承；同時強化高齡客戶商品適合度評估及關懷機制，在滿足多元金融服務之餘，更保障高齡客戶交易安全，提供值得信賴的財富管理環境。

隨著客戶資產規模及財富管理需求日益多元，華南銀行進一步整合集團及跨領域資源，透過旗下銀行、證券、產險及資產管理等資源，串聯內部專家及外部律師、會計師，協助客戶處理稅務、信託、遺囑規劃、企業接班及家族傳承等複雜課題。高資產業務開辦未滿3年，客戶數已逾3,000戶，展現出客戶的高度認同與信賴。近年華南銀行更積極布局高雄亞灣專區，導入家族辦公室、保費融資等多元服務，提供更完整的高資產財富管理解決方案。

因應客戶不同人生階段的財務課題，專業人才始終是財富管理服務的重要基礎，華南銀行也因此長期投入培養財富管理人才，積極鼓勵同仁取得CFP（國際認證高級理財規劃顧問）資格，今年通過人數再次榮登同業第一，締造「三連霸」佳績；全行CFP持證人數已突破470人，穩居公股銀行第一，全體金融機構第二。透過系統化培訓及實務經驗累積，厚實財富管理專業量能。

華南銀行於《今周刊》第二十屆財富管理銀行暨證券評鑑榮獲「最佳銀色友善獎」殊榮，是對長期深耕高齡友善金融服務的肯定，更是實踐ESG永續發展及金融包容的重要成果。展望未來，華南銀行將持續結合專業人才、數位科技與集團資源，陪伴客戶走過財富累積、退休準備到世代傳承的每一階段，讓金融服務不只是管理財富，更成為守護安心生活與幸福傳承的力量。