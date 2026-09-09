台企銀Hokii攜怪奇事物所推AI互動 「職場怨氣怪」療癒上班族

台灣企銀Hokii攜手深受年輕族群喜愛的知識圖文品牌「怪奇事物所」，推出Hokii x 怪奇事物所《職場怪奇事件簿》LINE貼圖及「去去！職場怨氣怪」AI互動活動，透過AI技術結合創意內容，將職場情緒轉化為有趣的數位互動體驗，還有機會抽中周邊好禮，以創新方式打造兼具話題性與參與感的品牌溝通新模式。

台灣企銀表示，職場中的各種工作情境與情緒感受，是社群時代的重要溝通語言之一。此次Hokii與怪奇事物所合作，推出《職場怪奇事件簿》共16張LINE靜態貼圖，由台灣企銀吉祥物Hokii福企鵝及怪奇事務所靈魂主角所長，共同演出「你說的都對」、「立刻爆炸」等上班族經典情境，以幽默方式呈現職場日常，提供民眾更多元有趣的社群互動工具，自即日起開放限時下載至10月1日止。

台灣企銀也於9月8日起推出「去去！職場怨氣怪」AI互動活動。民眾加入台灣企銀LINE官方帳號後，即可透過文字或語音向Hokii分享職場經歷，由AI即時分析使用者所描述的情境內容與情緒特徵，生成轉化為專屬的「職場怨氣怪」角色，民眾將角色結果分享至社群平台或邀請好友共同參與，還有機會抽中「Hokii職場周邊商品」等多項好禮。

為持續推動數位轉型與科技創新，深化金融服務與客戶經營，日前台灣企銀亦推出首支AI形象品牌影片「企業＋世代」，透過企業二代接班情境，呈現企業主從創業打拚到世代傳承的歷程，傳遞台灣企銀作為企業經營後盾的重要角色。未來台灣企銀將持續透過AI應用與創新服務發展，打造更貼近生活、更具溫度的品牌體驗，持續朝中小企業與客戶首選銀行目標邁進。