國泰世華財富管理再獲國內外大獎肯定 從財富增值到資產守護

國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」的經營理念，長期深耕財富管理並持續推動金融服務創新，今年度不僅榮獲《Asian Banking & Finance》、《The Asset》及《財訊》最佳財富管理大獎，更於《今周刊》第二十屆「財富管理銀行暨證券評鑑」中，一舉榮獲「最佳資產守護獎」及「最佳永續發展獎」雙項肯定。從高資產客戶的全方位財富管理、個人化服務，到金融教育與科技防詐，國泰世華持續發揮金融專業與影響力，在協助客戶累積財富的同時，更重視資產安全與長期價值，實踐以客戶需求為核心的財富管理理念。

面對高資產客戶日益多元且國際化的財富管理需求，國泰世華積極響應台灣打造亞洲資產管理中心政策，整合集團及跨境資源，服務範疇涵蓋跨境資產配置、財務投融資工具及家族辦公室諮詢等領域，為高資產客戶打造接軌國際的一站式財富管理服務。自高雄資產管理專區開辦以來，已吸引多數高資產客戶申請專區資格；同時透過「1+N專家團隊」服務模式，串聯投資配置、稅務及信託規劃等跨領域專業團隊，回應客戶在全球資產配置、投融資、保障及跨世代傳承等需求，推動財富管理從單一商品服務，進一步走向整合式、全方位的資產管理。

除深化高資產服務外，國泰世華亦運用數位科技持續優化財富管理體驗，讓客戶在線上與實體通路皆能獲得一致且更貼近需求的服務。線上透過CUBE App，將退休、教育金等理財目標，以及穩定配息、趨勢投資等需求，轉化為直覺易懂的投資情境，協助客戶從需求出發掌握適合的商品與交易資訊；實體服務則運用數據分析客戶過往交易、資產及互動紀錄，協助理專更精準理解客戶需求，進一步提供適切的資產配置與風險管理建議，讓「資產守護」不只著眼於交易安全，更延伸至客戶財富管理的各個環節，相關數位與數據應用亦已實際導入財富管理服務。

在守護客戶資產的同時，國泰世華更將金融影響力延伸至社會各個世代。從金融本業出發，持續推動普惠金融與全世代金融教育，透過學童金融教育、數位世代理財影音、AI朗讀財富管理專刊及財務健康檢測平台等多元方式，協助不同年齡層建立金融素養；並結合科技防詐與識詐教育，讓金融服務不僅著眼於個人財富成長，更進一步提升民眾守護自身資產的能力、創造長期社會價值，獲頒本屆「最佳永續發展獎」。

國泰世華表示，財富管理的價值，不只是協助客戶累積更多資產，更是陪伴不同人生階段與財富規模的客戶，妥善管理、守護並傳承每一份財富。未來將持續結合金融專業、科技創新與社會影響力，從資產配置、風險管理到跨世代傳承，提供更完整的財富管理服務，陪伴客戶穩健累積長期財富，也讓金融成為支持安心生活、實現永續共好的力量。