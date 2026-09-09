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高雄銀行深化氣候治理邁向自然與淨零轉型 獲TCFD報告書評鑑肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國立政治大學企業永續管理研究中心於9月3日舉辦「第三屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」，高雄銀行於本次評鑑中獲選為銀行業「TCFD報告書進步卓越獎」，由董事長徐翠梅代表出席受獎。高雄銀行／提供
國立政治大學企業永續管理研究中心於9月3日舉辦「第三屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」，高雄銀行於本次評鑑中獲選為銀行業「TCFD報告書進步卓越獎」，由董事長徐翠梅代表出席受獎。高雄銀行／提供

高雄銀行（2836）持續深化氣候治理與永續金融布局，氣候資訊揭露成果首度獲得外界評鑑肯定。國立政治大學企業永續管理研究中心於9月3日舉辦「第三屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」，高雄銀行於本次評鑑中獲選為銀行業「TCFD報告書進步卓越獎」，由董事長徐翠梅代表出席受獎，並由風險管理處處長潘秋梅發表高雄銀行TCFD報告書撰寫亮點與心得，與金融同業分享氣候治理、氣候策略、風險管理及指標與目標之資訊揭露經驗。此次獲獎展現該行近年持續精進氣候風險管理及揭露品質的成果。

高雄銀行主動擴大範疇三盤查範圍（類別3員工通勤及商務旅行產生的排放；類別4購買產品及服務、燃料與能源相關活動、營運產生之廢棄物處理），且依循PCAF方法學進行投融資組合財務碳排放盤查，2024年度財務碳排盤查覆蓋率由前一年度的50.95%大幅提升至98.08%，且經濟排放強度所對應的碳排放量每百萬元營收2.52公噸相對少於多數同業，反映該行在擴大財務碳排盤查的同時，投融資組合碳排效率亦維持優良表現。

為進一步將碳盤查成果轉化為具體減碳路徑，高雄銀行積極接軌國際科學減碳標準，SBTi科學基礎減碳目標已於2026年2月26日通過審查，以2024年為基準年，規劃2035年範疇一及範疇二溫室氣體排放量減少63%，並依相關方法學持續推動投融資部位減碳管理，朝2050年淨零目標穩健邁進。為落實減碳目標，該行亦透過自有行舍設置太陽光電、逐步提高再生能源使用比例及採購綠電等具體措施降低營運碳排，亦規劃2025年至2027年逐年提高綠電採購量，作為減碳路徑的重要行動。

在氣候風險管理方面，高雄銀行除針對辨識出的重大氣候風險與機會制定管理方針及行動方案外，更持續深化氣候情境分析的廣度與實務應用。除依銀行公會相關方法論辦理氣候變遷情境分析外，亦針對營運據點災害潛勢、授信客戶可能面臨的碳費衝擊，以及投融資部位於不同實體與轉型風險情境下的預期損失進行分析，並依分析結果研擬相關管理及調適措施，使情境分析由單純揭露進一步成為支持授信、投資及營運決策的重要管理工具。

高雄銀行亦積極發揮金融業資金引導功能，將氣候風險管理與綠色金融商機相互結合。2024年綠色授信規模持續成長，自身營運方面，2024年範疇一及範疇二溫室氣體排放量較前一年度減少2.29%，碳排放密集度降低14.85%；2025年減碳成效更進一步，範疇一及範疇二溫室氣體排放量較前一年度減少16.42%，碳排放密集度降低27.01%，減碳幅度較前一年度明顯提升，展現該行持續推動營運節減碳的具體成效。

高雄銀行表示，本次獲獎不僅是對TCFD報告書揭露品質提升的肯定，更代表該行已逐步將氣候議題植基於公司治理、風險管理、投融資決策及減碳行動。除持續落實SBTi減碳目標、深化財務碳排管理及接軌IFRS S2氣候相關揭露要求外，未來亦預計規劃導入自然相關財務揭露工作小組（TNFD）架構，逐步關注企業營運及投融資活動對自然與生物多樣性的依賴、衝擊、風險與機會，擴大永續風險管理視野，從「氣候」進一步延伸至「自然」，持續強化高雄銀行面對環境變遷的韌性。

高雄銀 淨零 永續

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