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群益證榮獲最佳券商及金融打詐獎 連續12年獲獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券榮獲非金控類最佳券商獎及最佳金融打詐獎，由金管會主任秘書尚光琪(左)頒獎，群益金鼎證券經紀部執行副總裁鄭育玲(右)代表領獎。群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券榮獲非金控類最佳券商獎及最佳金融打詐獎，由金管會主任秘書尚光琪(左)頒獎，群益金鼎證券經紀部執行副總裁鄭育玲(右)代表領獎。群益金鼎證券／提供

《卓越雜誌》主辦的「2026卓越銀行暨證券評比」結果揭曉，群益金鼎證券（6005）憑藉穩健的經營體質、持續深化的數位金融布局、全方位投資服務及完善的防詐機制，榮獲非金控類「最佳券商獎」及「最佳金融打詐獎」，並連續12年於本項證券評比中獲獎，展現市場對群益專業服務與經營成果的肯定。

面對金融服務快速數位化及投資詐騙手法不斷翻新，群益以數位創新與投資安全雙軌並進，積極運用AI與金融科技優化投資服務。持續升級交易平台，提供智慧條件單、AI問重點等工具，協助投資人掌握市場資訊、提升投資決策效率；同時優化美股行情介面及美股蛛網智慧單服務，提供更即時、便利的全球投資體驗。

在防詐方面，群益從科技偵測、客戶關懷及金融教育等面向建立多層次防護機制。透過資訊安全廠商導入偽冒網站及行動應用程式偵測與下架服務，並結合異常交易關懷及高齡客戶檢核機制，強化投資安全；針對新開戶及長期靜止後重新交易的客戶，也主動進行防詐宣導與關懷，提升第一線阻詐能力。

群益同時透過官網防詐騙專區、LINE、簡訊及電子郵件等多元管道，主動向客戶推播最新詐騙手法及防範資訊，累計超過35萬則，並製作多語言防詐及金融教育影片，擴大不同族群的防詐資訊觸及。此外，持續強化第一線營業人員反詐訓練，並響應台灣證券交易所「5D反詐行動」，推廣防詐「五不」原則，讓防詐從科技防護延伸至日常投資。

為深化金融防詐教育，群益也將宣導從數位平台延伸至實體場域，透過大型講座、區域講座、客戶說明會、家庭日及品牌日等活動，持續推廣識詐、防詐觀念，累計舉辦125場、2,795人次參與，讓防詐教育深入客戶、員工及家庭。

除數位創新與防詐布局外，群益持續深化全方位財富管理服務，透過定期定額、ETF及多元金融商品，滿足不同投資人的資產配置需求；同時持續強化資訊安全、系統韌性、容災機制及客戶隱私保護，讓數位金融的便利建立在安全與信任的基礎上。

群益金鼎證券表示，連續12年獲得卓越證券評比肯定，不僅是對公司專業服務與經營成果的認同，更是一份持續守護投資人的責任。未來將持續發揮獨立券商靈活、敏捷的創新優勢，結合AI、金融科技與防詐科技，持續提升數位投資體驗與金融安全，從「好用、聰明」進一步做到「安心、可信賴」，為投資人打造更安全、更便利的投資環境。

群益 券商 打詐

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