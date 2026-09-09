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台新證券深耕資本市場 推動數位金融教育有成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新證券獲卓越雜誌雙獎肯定，(左起)台新證券通路總處資深副總經理簡銘宏、金管會主任秘書尚光琪、台新證券資本市場事業處資深副總經理葉盛弘。台新證券／提供
台新證券獲卓越雜誌雙獎肯定，(左起)台新證券通路總處資深副總經理簡銘宏、金管會主任秘書尚光琪、台新證券資本市場事業處資深副總經理葉盛弘。台新證券／提供

台新證券於《卓越雜誌》2026卓越銀行暨證券評比中，一舉拿下最佳承銷團隊及最佳數位金融教育兩項大獎，9月8日由資本市場事業處資深副總經理葉盛弘、通路總處資深副總經理簡銘宏代表受獎，展現台新證深耕資本市場及推動數位金融教育的雙軌成果。

在最佳承銷團隊方面，台新證券持續深耕資本市場業務，2025年主辦承銷案件達37件，較前一期成長8.8%，承銷金額達242.31億元；主辦承銷案件數排名第一名，市占率達12.98%、承銷金額市占率達10.45%，其中，5億元以上大型承銷案件達15件，承作規模及大型案件實力均具市場競爭力。整體表現亮眼，並展現穩健的案件承作量與市場競爭力。

業務布局除IPO、SPO等業務，亦積極拓展多元籌資工具，並聚焦AI、半導體、5G、新經濟及ESG等產業趨勢，依企業發展階段與資金需求，提供客製化資本市場解決方案。2025年全市場僅有四件IPO千金股案件，台新證券即主辦其中三件，包括新代（7750）、印能科技（7734）及竑騰（7751）。其中，新代科技IPO案為具代表性的承銷案例，台新證券自承銷輔導階段即參與資本市場規劃，協助企業梳理產業特色及市場溝通方向，上市前現金增資募集資金近48億元，公開申購期間吸引約1,100億元資金參與，凸顯其大型IPO案件的整合與執行能力。

在最佳數位金融教育方面，台新證券以分眾化及數位化策略推動金融知識普及，透過YouTube、Facebook、Instagram、LINE等數位平台，以及官網「投資學堂」專區，依不同受眾平台特性提供市場資訊、投資知識及產業趨勢等內容，從基礎投資觀念、投資工具介紹，至市場熱門議題與產業趨勢，運用影音、圖文及即時資訊等形式，讓投資人更便利取得金融資訊。透過持續累積數位內容、優化溝通形式及經營多元通路，將金融教育融入日常投資場景，持續擴大金融知識的觸及與影響力。

台新證券表示，此次獲得最佳承銷團隊及最佳數位金融教育雙獎肯定，代表公司從企業資本市場服務到投資人教育，均精進專業服務能力，提升客戶服務品質。未來將持續掌握市場與產業趨勢，深化承銷專業、拓展多元籌資服務，並透過數位內容與多元通路推動金融教育，以專業金融服務連結企業、投資人與資本市場，持續創造金融專業價值。

台新證券 資本市場 數位金融

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