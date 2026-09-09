街口 00992B 聚焦非投資等級債券 分散配置打造長線資產配置

全球金融市場近期面臨地緣政治、利率及科技產業資本支出等多重變數，投資人對資產評價與市場波動的關注度持續升高。在市場環境快速變化之際，街口投信推出新基金街口特選優息非投資等級債券ETF（00992B），聚焦非投資等級債券，透過債券分散配置及產業、發行人曝險控管，提供投資人另一項資產配置選擇。

街口投信表示，目前市場主要變數包括中東地緣政治風險對能源供應的影響，以及全球利率環境重新定價。隨著市場對通膨與能源價格的關注升溫，長天期美國公債殖利率維持高檔，資產評價面臨一定壓力；另一方面，科技巨頭持續投入大量資本支出，市場也開始更加重視AI相關投資能否轉化為實質獲利，以及電力供應等基礎建設瓶頸。

在此環境下，街口投信認為，當前債券市場仍處於相對具吸引力的收益率環境，投資人除了關注利率走勢，也可將目光轉向非投資等級的債券資產。00992B鎖定票面利率7%以上的債券，搭配低存續期間策略，降低利率變化對債券價格的影響，盼透過收益型資產配置，協助投資人建立較具韌性的投資組合。

街口投信指出，00992B追蹤指數鎖定票面利率7%以上的債券，並配置部分票息較高的C級債，藉此提升整體收益來源。同時，基金可投資超過200檔債券，透過廣泛分散降低單一債券對投資組合的影響。

在風險控管方面，00992B追蹤指數設定單一產業10%、單一發行人2%的曝險上限，降低投資組合過度集中於特定產業或個別發行人的風險。街口投信表示，相較於單純追求較高收益，分散配置同樣是收益型債券投資的重要環節，透過債券數量、產業及發行人的多重分散，期望在追求收益的同時兼顧投資組合的穩定性。

在投資策略上，00992B採取被動式指數投資方式，配合追蹤指數每月進行成分債券增刪，並因應企業贖回等市場事件調整持債部位。基金團隊平時將持續監控指數權重變化及債券配息資訊，力求貼近指數表現，同時維持基金在產業及發行人曝險上的分散程度。

街口投信表示，債券市場的投資機會往往需要時間等待。近期大型雲端服務商持續擴大資本支出並大量發債，使市場對債券供給增加有所疑慮，但另一方面，AI應用與相關企業獲利前景仍受到市場關注。在供需因素交互影響下，部分高殖利率債券資產可能出現價格波動，也使收益型債券市場存在值得觀察的配置機會。

街口投信進一步指出，市場波動是投資過程中難以避免的因素，而不同資產之間的風險特性並不相同。當股市或其他風險性資產出現較大波動時，反而凸顯多元資產配置的重要性。

00992B投資策略相對單純，主要透過指數追蹤、持債調整及分散配置進行風險管理。街口投信認為，投資人可依自身風險承受度與資產配置需求，將非投資等級債券納入整體投資組合，透過不同資產的搭配，降低單一市場波動對整體投資組合的影響。

展望後市，街口投信表示，市場始終存在不同的投資機會，但投資人更需要的是耐心與適當的資產配置。對於重視現金流的投資人，非投資等級債券可作為收益型資產配置的一環；對於追求資產配置平衡的投資人，也可透過債券資產與其他風險性資產搭配，建立更完整的投資組合。

街口投信表示，00992B希望成為投資人長期資產配置的一環，透過非投資等級債券及多元分散的投資策略，在掌握債券收益機會的同時，也兼顧投資組合的風險管理。對投資人而言，除了傳統的現金與股票配置，也可以進一步思考「存債」的概念，將債券收益型資產納入長期資產配置規劃。