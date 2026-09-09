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元大銀行再獲財資《The Asset》肯定 獲最佳財富管理機構高度推薦獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大銀行財富管理實力再獲國際肯定！繼2025年首次參加國際知名財經媒體《財資》（The Asset）舉辦的「Triple A Private Capital Awards」，榮獲「最佳財富管理機構體驗獎」 （Best Wealth Manager Experience），2026年再憑藉穩健成長的經營績效、全方位的財富管理布局及持續精進的客戶服務，獲頒「最佳財富管理機構高度推薦獎」（Best Wealth Manager Highly Commended）殊榮。連續兩年獲得國際獎項肯定，展現元大銀行深耕財富管理市場的專業實力與品牌影響力。

元大銀行長期以客戶需求為核心，持續整合金融科技、大數據分析與專業投資服務，從產品、服務、數位金融到高資產客群經營，打造全方位財富管理服務，透過24小時ETF及海外股票交易平台，突破地域與時間限制，讓客戶隨時掌握全球市場投資先機，利用大數據資料及客戶關係模型，深化客戶需求洞察，提供更精準、即時且個人化的投資建議，並依不同風險屬性與交易情形提供即時關懷，落實公平待客及守護客戶資產。

因應高資產客戶對全球資產配置、財富增長及家族傳承需求的持續提升，元大銀行亦響應主管機關推動「亞洲資產管理中心」政策，2026年5月正式於高雄亞洲新灣區設立亞灣分行，為高資產客戶提供專業、細緻的一站式金融服務，服務範疇涵蓋家族辦公室、跨境金融服務及未具證券投資信託基金性質之境外基金等金融服務或商品，並為企業傳承及跨境布局等不同階段與需求，量身打造全方位資產管理方案，滿足高資產客戶多元且日益精緻化的財富管理需求，展現深耕高資產金融服務市場、積極接軌國際資產管理趨勢的策略布局。

展望未來，元大銀行將持續秉持「誠信、穩健、服務、創新、關懷」的經營理念，並透過全台150家分行，以及香港、菲律賓等海外服務據點，串聯境內外金融資源，提供客戶更完整的跨境金融服務。未來，元大銀行將持續以更專業、創新且貼近客戶需求的金融服務，陪伴客戶掌握全球市場機會、實現財富目標並守護資產價值，朝「亞太區最佳金融服務提供者」的願景穩健邁進。

元大 銀行 財富管理

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