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華南e指沖App獲無障礙認證 整合語音輔助升級聽觸覺互動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「華南e指沖」App獲無障礙認證，整合專屬語音輔助，打造視障友善體驗。華南永昌證券／提供
「華南e指沖」App獲無障礙認證，整合專屬語音輔助，打造視障友善體驗。華南永昌證券／提供

華南永昌證券落實普惠金融與公平待客原則，持續推動數位無障礙環境建置，旗下核心行動交易平台「華南e指沖」AppiOS）正式通過台北市視障者家長協會專業認證，無障礙（友善視障）版本於9月正式上線。這次以自主開發優化無障礙語音功能，將數位介面化為有聲回應，協助視障朋友安心參與投資理財。此舉不僅具體落實對多元族群的關懷承諾，更是華南永昌證券深耕 ESG（環境、社會、公司治理）永續經營、消除社會數位落差的具體里程碑。

華南永昌證券總經理張敦富表示，華南永昌證券積極推動ESG永續政策與數位平權，隨著數位投資普及，保障身心障礙族群的「數位投資權」，已是衡量金融機構落實公平待客的關鍵指標。公司致力推動無障礙數位發展，期盼以科技的溫度消除生理限制的屏障，確保每位投資人都能享有同等、友善且有尊嚴的金融服務。

這次「華南e指沖」App 針對視障族群的操作痛點，全面優化語音導讀系統與自主操作介面，徹底消除生理限制的屏障，確保視障族群能享有同等的數位金融服務權利。未來，視障投資人能透過無障礙介面，獨立完成下單交易與帳務查詢，真正實現商品與服務對等的金融平權。

從ESG視角出發，華南永昌證券更將無障礙數位推動提升至企業戰略高度。在社會構面（S）上，透過提供友善無障礙環境消除數位落差，推動社會共融，深化普惠金融（Financial Inclusion）的核心精神；在公司治理（G）方面，積極響應金管會政策，將弱勢權益保障正式納入企業內部的風險管理體系中，以實際行動展現誠信經營與永續共好的決心。

華南永昌證券以科技創新與視覺化介面重塑品牌形象，展現年輕活力並積極踐行社會責任。展望未來，將持續結合科技創新與人文關懷，在提供高效、智慧交易體驗的同時，堅守普惠金融價值，以具溫度的數位服務，陪伴客戶穩健成長。

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