川普強力阻升息 債券壓力暫解

美國聯準會（Fed）9月利率決策進入倒數，受到8月非農就業數據意外強勁影響，市場升息預期一度升溫，牽動債市表現。不過，美國總統川普近期率領副總統范斯、財長貝森特及經濟顧問納瓦羅接連向Fed喊話，不僅反對升息，更公開主張應調降利率。在白宮強力「阻升息」之下，市場持續觀望11日公布的8月CPI數據，債券市場短線壓力也有望暫時獲得喘息。

美國開始干預日圓及擴大國庫券回購規模，反映美方試圖壓抑殖利率上行趨勢，在長天期債券的價格波動度與股票越趨相近之下，加上利率前景仍具不確定性，相較長天期債券對利率變化較為敏感、價格震盪較為劇烈，使短天期、高票息的非投資等級債券近期再度受到市場關注。具備月配息機制的國泰收益非投等債（00990B），自7月初掛牌後，即將迎來掛牌以來首次配息，預計9月23日除息，投資人若欲參與這次配息，最晚須於9月22日買進，配息預計於10月20日發放。

00990B基金經理人陳韻竹表示，主打「短天期、高票息、明日之星信用升級機會」三大特色，透過較短存續期間降低利率波動對債券價格的影響，同時掌握非投等債相對較高的票息收益。在Fed政策方向尚未明朗、利率可能維持高檔震盪的環境下，短天期策略有助降低投資組合對利率變動的敏感度。

信用風險方面，目前美國非投等債違約風險主要集中於CCC評級，BB及B評級違約率仍處於歷史相對低檔，顯示信用壓力尚未明顯擴散至品質較佳的非投等債。國泰收益非投等債聚焦BB、B級債券，並排除信用風險較高的CCC評級，在追求票息收益之餘，也進一步強化投資組合防禦力。

展望後市，市場焦點將持續圍繞美國通膨數據與Fed利率決策。在川普政府明確反對升息之下，利率上行壓力短線有望受到牽制，但政策變數仍高。對希望布局債券收益、又擔心長天期債券價格波動的投資人而言，兼具短天期與高票息特色的非投等債ETF，可望成為震盪環境下資產配置的選項之一。

值得注意的是，00990B追蹤彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數，更導入獨特的「明日之星」機制，進一步鎖定具潛在升評機會的債券，在追求高票息之餘，也提高對潛在信用升級標的的配比，有望打造「賺價差、拚升評」的雙重利多。