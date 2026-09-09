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空手是風險？ 台股近一個月上漲6.5%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣高股息基金（新台幣-不配息A）累計報酬率（資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）
國泰台灣高股息基金（新台幣-不配息A）累計報酬率（資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）

投信投顧公會最新8月統計資料指出，今(2026)年以來投資國內－一般股票型基金平均績效報酬率達84.77%，同期加權股價報酬指數為61.59%，顯示台股行情高漲，而個股選擇需要時間投入研究，透過共同基金或ETF投資一籃子股，亦有機會創造超越台股大盤的績效。過去一個月台股加權指數上漲超過6.5%，隨著指數攀升至相對高檔，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，短線漲幅擴大之後，市場震盪與類股輪動難免加劇，但從產業基本面來看，AI帶動的資本支出與科技升級長線趨勢仍然維持，他指出「空手」也是風險之一，可能錯過台股上漲的投資契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢分析，近期科技產業動態持續反映AI長線投資趨勢，繼輝達（NVIDIA）於9月初宣布斥資35億美元認購聯發科（2454）發行的海外可轉債，台積電（2330）接力登場重磅宣布與艾司摩爾（ASML）深化合作，推動新一代微影技術升級，以支援未來先進製程量產。AI運算需求持續提升，半導體製程與硬體規格不斷升級，相關商機也從晶片逐步擴散至高階PCB與CCL、AI伺服器、高速傳輸、電源及測試設備等領域，台灣完整的科技供應鏈有望持續受惠，同時也成為國泰台灣高股息基金現階段選股的重要方向。

從實際布局來看，截至8月底，國泰台灣高股息基金主要投資標的包括台積電、川湖（2059）、聯發科、緯穎（6669）、欣興（3037）、健策（3653）、旺矽（6223）等，產業範疇涵蓋半導體、印刷電路板（PCB）、AI伺服器、測試設備及電源等AI供應鏈環節；另外，國泰台灣高股息基金半導體相關布局合計約35.54%、電子零組件28.88%、電腦及周邊設備10.03%，三大電子科技產業合計超過七成，布局方向與AI帶動台灣科技產業升級趨勢高度連動。

梁恩溢表示，高股息基金選股的邏輯並非僅看當年度殖利率高低，更重要的是，企業能否持續創造獲利、是否具備長期競爭力，同樣是選股的重要考量因素，尤其是AI產業從題材驅動走向基本面驗證，加上各大科技企業陸續公布8月營收，市場將會更重視企業能否將AI需求轉化為實際訂單及獲利，另外，科技股表現也可能進一步分化，具備技術優勢、產業地位與訂單能見度的企業更會成為矚目焦點。

展望後市，梁恩溢認為，台股現階段位處相對高檔，短線波動可能增加，但AI基礎建設、先進製程及硬體規格升級的中長期方向並未改變，國泰台灣高股息基金透過主動選股，除考量企業競爭力，亦同步掌握產業成長趨勢，在AI持續帶動台灣科技供應鏈升級之際，從企業獲利與基本面出發，尋找兼具成長動能與股利條件的投資機會。

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