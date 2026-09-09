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國泰人壽攜手海洋大學培育百位 eDNA 公民科學家 守護海洋生態

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰人壽攜手國立台灣海洋大學打造「水中調查局」公民科學平台，啟動首波「eDNA海洋公民科學家志工培訓計畫」。由海洋大學社會責任實踐與永續發展中心主任張文哲（第一排中）等代表聯袂率隊出席。海洋大學／提供
國泰人壽攜手國立台灣海洋大學打造「水中調查局」公民科學平台，啟動首波「eDNA海洋公民科學家志工培訓計畫」。由海洋大學社會責任實踐與永續發展中心主任張文哲（第一排中）等代表聯袂率隊出席。海洋大學／提供

國泰人壽攜手國立台灣海洋大學打造「水中調查局」公民科學平台，9月3日起啟動首波「eDNA海洋公民科學家志工培訓計畫」，於基隆國立海洋科技博物館登場，號召逾百名國泰志工與保戶、親友共同投入培訓，完訓後將前進全台37處水域進行環境DNA （environmental DNA, eDNA）採樣，以公民參與結合科學調查，累積台灣水域生物多樣性資料，共同解鎖台灣海洋生命樣貌。

此次計畫的公益經費來自2026年「國泰步步攻億走」，今年全民累積走出 1,446億步，超越原訂1,200億步目標，國泰人壽依成果提撥公益支持金，將民眾日常健康行動轉化為海洋保育支持，從每一步，到每一滴海水，都能成為守護海洋的力量。

透過公民科學家採集一瓶水樣、過濾、保存，再交由海大進行定序與生物資訊分析，可以辨識各處水域中魚類、哺乳類留下的DNA線索，破解各水域基因密碼。將專業的eDNA技術轉化為人人都能參與的公民科學行動，讓採集的每一瓶水樣化為科學線索，共繪台灣水域生物地圖。

由海大海洋細菌與環境生物科技研究室與青年指導員共同規劃的「eDNA海洋公民科學家志工培訓計畫」，透過五堂循序漸進的培訓課程，從公民科學概念、海洋生態知識到eDNA科學原理，結合海科館互動闖關活動，志工們更在海大團隊指導下親手完成首次採樣。

原本具有專業門檻的海洋科學，轉化為「玩中學、做中學」的實際調查能力，完訓後並獲頒由國泰人壽與海洋大學共同認證的「公民科學家志工認證書」未來實地前進全台37處水域展開採樣。

國泰人壽從壽險「事前預防」的核心價值出發，將守護生命的精神拓展至海洋，未來將與海洋大學展開為期三年的長期合作，本計畫主要推手海大何攖寧教授表示這項合作展現企業、大學與社會共同參與海洋永續的新模式，第一年透過國壽志工作為公民科學家建立調查基線，第二、三年要擴大號召全台公民科學家共同參與，長期累積各水域的生物多樣性資料，志工的環境行動將實質轉化為科學資產，引領大眾從「認識海洋」跨越至「調查海洋」與「守護海洋」。在產學合作之下，「水中調查局」研究成果未來有機會作為官方與學術單位推動保育政策、生態研究及環境教育的重要科學基礎。

即刻起，民眾也可前進「水中調查局」公民科學平台（https://blue-dna.com），透過各地逐步解鎖的水域調查成果與海洋科普內容，從認識身邊的水域開始，未來有機會加入採樣行動，成為共同解鎖台灣水域生命的「公民科學家」。

eDNA海洋公民科學家志工完訓後將前進全台 37處水域進行環境DNA採樣。由海洋大學生物研究所副教授何攖寧（右一）、國泰人壽協理連婉茹（左一）共同頒發「公民科學家志工認證書」。海洋大學／提供
eDNA海洋公民科學家志工完訓後將前進全台 37處水域進行環境DNA採樣。由海洋大學生物研究所副教授何攖寧（右一）、國泰人壽協理連婉茹（左一）共同頒發「公民科學家志工認證書」。海洋大學／提供

「水中調查局」公民科學平台，以公民參與結合科學調查，國泰志工們在海大團隊指導下親手完成首次採樣。未來將累積台灣水域生物多樣性資料，共同解鎖台灣海洋生命樣貌。海洋大學／提供
「水中調查局」公民科學平台，以公民參與結合科學調查，國泰志工們在海大團隊指導下親手完成首次採樣。未來將累積台灣水域生物多樣性資料，共同解鎖台灣海洋生命樣貌。海洋大學／提供

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