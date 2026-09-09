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渣打銀行財資管理論壇 揭示金融新賽局六大趨勢

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
渣打銀行舉辦「2026財資管理論壇」，聚焦企業財資管理六大趨勢，探討數位資產、AI與未來支付的發展契機。渣打銀行／提供
渣打銀行舉辦「2026財資管理論壇」，聚焦企業財資管理六大趨勢，探討數位資產、AI與未來支付的發展契機。渣打銀行／提供

渣打銀行舉辦「2026財資管理論壇」，以「擘劃未來新藍圖」為主題，邀集企業客戶與產業代表與會，共同揭示全球企業及金融機構資金管理的六大關鍵趨勢，並剖析新興科技如何協助企業掌握新一波財資轉型契機，推動資金管理從交易效率導向，全面升級至即時可視、智慧決策及多元支付整合的新階段。

根據渣打集團研究報告《整合為核心：形塑2026年企業財資管理的六大趨勢》（Orchestration takes centre stage: Six forces shaping Treasury in 2026）指出，企業財資管理因即時化財資管理、可程式化流動性管理、人工智慧（AI）導入財資營運、代幣化與數位資產加速商業應用、支付資料延伸至為企業創造價值，以及韌性成為企業競爭優勢等六大趨勢，讓數位資產逐步從創新概念走向支付、託管及資金管理等日常應用場景，當與即時支付及新一代金融基礎設施相互結合後，這些趨勢將不再各自發展，進一步推動財資管理由「數位採用」邁向「智慧整合」，重新塑造未來企業資金管理模式。

渣打銀行總經理游天立表示，「數位金融變革正在重新定義企業的成長路徑，企業將擁有更高效、更靈活的跨境資金管理能力。對於積極布局國際市場的台灣企業或金融機構而言，這不僅是金融工具應用的革新，更是提升競爭力與營運韌性的關鍵契機。渣打將結合全球網絡、跨境金融專業及數位資產服務能力，協助客戶把握新一代金融變革所帶來的機遇。」這同時呼應報告中的內容，即企業在即時數據、AI及數位資產驅動的新金融環境中，韌性已不再是應對風險管理的課題，而是重要的策略優勢。

渣打集團近年持續深耕數位資產布局，發展涵蓋數位資產託管、交易、代幣化及穩定幣等多元能力，不僅成為首家在全球最大國際保管機構Euroclear發行數位原生票據（Digital Native Note）的全球系統性重要銀行（G-SIB），更憑藉逾160年的全球金融服務經驗，管理2.2兆美元數位資產託管規模，支援全球超過75種加密及代幣化資產。

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