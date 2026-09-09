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凱基金控人才培育延伸校園 「看見人才」讓專業持續發生

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
萬芳高中舉重隊為凱基員工設計「彈力帶肌力訓練課程」，輕鬆鍛鍊肌力，讓身體更靈活。凱基金控／提供
萬芳高中舉重隊為凱基員工設計「彈力帶肌力訓練課程」，輕鬆鍛鍊肌力，讓身體更靈活。凱基金控／提供

舉重場上的力量、舞蹈教室裡的律動，正以不同形式走進職場。凱基金控旗下中華開發文教基金會支持各領域人才發展，今年透過「看見人才」活動，邀請獎助學子走進凱基金控開設體驗課程，讓運動與藝術豐富員工生活，也讓人才培育成果從校園延伸至職場。

中華開發文教基金會長期投入人才培育，支持音樂、舞蹈、體育及技職等領域具潛力的學生發展專長，10年來，已惠及近千名學子。自2022年起更舉辦「看見人才」活動，至今已累計27場，邀請學生將專業帶進生活場域，在實踐中累積自信與經驗。

中華開發文教基金會董事長辜仲表示，「看見人才」計畫最珍貴的，不只是看見孩子的成果，更是看見他們成長的歷程；從培養專長到分享所學，每一步都展現教育帶來的改變，更是基金會透過投資教育回饋社會的最佳實踐。

今年「看見人才」系列活動，以體育與舞蹈藝術為主題，舉辦三場體驗課程。其中，體育課程特別邀請萬芳高中舉重隊出身的國手廖怡慈，帶領隊員與校友共同授課。

他們將平時在訓練場上的專業知識，轉化為貼近日常生活的肌力課程，引導員工透過彈力帶訓練，從提重物、搬運物品到抱小孩等生活情境出發，學習如何運用正確姿勢與核心力量保護身體，讓運動不只存在於賽場，更成為照顧自己的好習慣。參加活動的員工表示，平時因工作久坐，經常感到肩頸與腰背緊繃，透過課程中的伸展與肌力訓練，不僅能立即舒緩不適，也能利用工作空檔自行練習，將運動自然融入日常工作。

除了體育人才帶來健康新觀念，藝術人才也為職場注入活力。北藝大舞蹈研究所畢業生葉于瑄與楊楓笛設計舞蹈體驗課程，帶領員工透過簡單律動認識身體、釋放壓力。從最初的拘謹與害羞，到自在地跟著音樂舞動，許多員工都在歡樂的氛圍中感受到舞蹈的魅力。

為了讓這份交流延伸到日常，基金會也成立瑜珈社團，邀請基金會長期培育的舞蹈人才擔任指導老師。參與員工表示，無論是肌力訓練、舞蹈或瑜珈課程，不僅舒展身心，也成為下班後放鬆充電的好選擇。 中華開發文教基金會將持續透過「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫，陪伴更多孩子勇敢追夢、發揮潛能，讓更多天賦與努力被看見。

凱基 校園 體育

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