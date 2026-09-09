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甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

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日圓甜甜價沒了？換10萬多花920元 國銀解析後市

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日本經濟與薪資數據優於預期，推升市場對日銀續行政策正常化的期待，帶動日圓走強。路透 路透
日本經濟與薪資數據優於預期，推升市場對日銀續行政策正常化的期待，帶動日圓走強。路透 路透

日本最新經濟數據優於預期，進一步升溫市場對日本銀行（BOJ）持續推動政策正常化的預期，國銀分析指出，日圓兌美元近期升息的機率仍高。根據台銀牌告匯率顯示，日圓兌新台幣的現金賣出價近期已來到0.2088左右，相較於7月1日的的低點0.1996升值不少，若要兌換10萬日圓，得多花新台幣920元，短期內想換到日圓甜甜價的難度隨之提高。

國銀指出，日本7月名目薪資年增4.7%，實質薪資年增2.4%，創2021年以來最大增幅；此外，日本第2季經濟成長年化季增率由初值1.1%上修至1.4%，薪資與經濟成長表現均優於預期，進一步強化市場對日銀持續推動政策正常化的預期，促使日圓升至153至154區間，雖然美元兌日圓已經顯現超賣，但日圓走升的可能性仍高。

美元方面，國銀指出，美國財政部擴大公債買回計畫的疑慮，使美元指數面臨下行風險。美國財政部預計公布10至20年期公債買回規模，先前財政部已承諾將每次操作的買回金額至少由20億美元提高至40億美元，市場預估此次規模介於40億至100億美元。若公債買回規模高於市場預期，可能進一步壓低公債殖利率，對美元指數形成額外下行壓力。

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