渣打揭財資管理六大趨勢 數位資產加速融入企業日常

面對全球數位資產快速發展及跨境支付生態持續演進，渣打國際商業銀行舉辦「2026財資管理論壇」，以「擘劃未來新藍圖」為主題，邀集企業客戶與產業代表共同探討新一代財資管理趨勢。渣打指出，企業資金管理正從過去強調交易效率，邁向即時可視、智慧決策與多元支付整合的新階段，其中數位資產更逐步從創新概念走進支付、託管及資金管理等日常應用。

根據渣打集團研究報告《整合為核心：形塑2026年企業財資管理的六大趨勢》，未來企業財資管理將受到六大力量推動，包括即時化財資管理、可程式化流動性管理、人工智慧（AI）導入財資營運、代幣化與數位資產商業應用加速、支付資料延伸創造企業價值，以及企業韌性成為競爭優勢。

渣打銀行總經理游天立表示，數位金融變革正重新定義企業成長路徑，企業將具備更高效、靈活的跨境資金管理能力。對積極拓展國際市場的台灣企業及金融機構而言，數位金融不只是金融工具革新，更是提升競爭力及營運韌性的關鍵契機。

渣打指出，當即時支付、新一代金融基礎設施、AI及數位資產彼此結合，財資管理將由「數位採用」進一步走向「智慧整合」。企業未來不僅追求交易速度，也須同步提升資金透明度、對帳效率及決策品質，讓資金流、資訊流與商業流更緊密串聯。

在數位資產布局方面，渣打近年持續發展託管、交易、代幣化及穩定幣等能力，並成為首家在全球最大國際保管機構Euroclear發行數位原生票據的全球系統性重要銀行（G-SIB）。渣打目前管理約2.2兆美元數位資產託管規模，支援超過75種加密及代幣化資產。

此次論壇也聚焦「支付的未來」及「數位資產託管實務」，探討即時化、智慧化及可程式化支付，以及符合監管要求的數位資產託管機制。渣打表示，隨機構投資人及大型企業加速投入，數位資產託管服務已從單純保管，延伸至資產結算、鏈上交易、安全移轉及營運韌性，未來將持續推動代幣化資產及數位金融規模化發展。