國保的好 等你來挖寶！首場活動「數位遊牧人生」開跑

為增進民眾對國民年金保險（國保）的認識，勞保局自即日起推出「國保尋寶趣：國保的好，等你來挖寶」網路宣導及抽獎活動，透過主題導覽、網路互動遊戲及抽獎，引導民眾輕鬆掌握國保保障與權益。全系列活動分為三波陸續推出，第一波活動已於7日正式開跑。

首場活動「數位遊牧人生」心理測驗自9月7日至10月6日止，完成八題測驗、並依活動辦法分享結果，就有機會獲得Apple Watch、AirPods及千元禮券等好禮。

為鼓勵民眾多加利用省時省力的繳費方式，凡於9月7日至10月31日期間，成功申請國民年金保險費「轉帳代繳」者，即可參加加碼抽獎抽千元禮券。一次設定、按期自動扣繳，不僅便利省時，還能再享抽獎機會。

勞保局表示，民眾在人生不同階段，可能因待業、轉職或照顧家庭等因素暫時離開職場，符合納保資格者，國保便能即時接續提供保障，包含老年、生育、身心障礙、喪葬及遺屬五大給付。

勞保局邀請大家踴躍參加，活動網站並依「首納者」、「家庭照顧者」及「待退休者」提供分眾資訊，只需動動手指，就能一邊瞭解自身保障、一邊把大獎抱回家。

第一波活動好禮不容錯過，後續兩波有趣活動也將陸續上線，勞保局歡迎民眾隨時關注活動網站，一起挖寶、解鎖更多精彩活動，詳細資訊可上活動網站查詢。