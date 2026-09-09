快訊

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

聽新聞
0:00 / 0:00

國保的好 等你來挖寶！首場活動「數位遊牧人生」開跑

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞保局自即日起推出「國保尋寶趣：國保的好，等你來挖寶」網路宣導及抽獎活動。圖／勞保局提供
勞保局自即日起推出「國保尋寶趣：國保的好，等你來挖寶」網路宣導及抽獎活動。圖／勞保局提供

為增進民眾對國民年金保險（國保）的認識，勞保局自即日起推出「國保尋寶趣：國保的好，等你來挖寶」網路宣導及抽獎活動，透過主題導覽、網路互動遊戲及抽獎，引導民眾輕鬆掌握國保保障與權益。全系列活動分為三波陸續推出，第一波活動已於7日正式開跑。

首場活動「數位遊牧人生」心理測驗自9月7日至10月6日止，完成八題測驗、並依活動辦法分享結果，就有機會獲得Apple Watch、AirPods及千元禮券等好禮。

為鼓勵民眾多加利用省時省力的繳費方式，凡於9月7日至10月31日期間，成功申請國民年金保險費「轉帳代繳」者，即可參加加碼抽獎抽千元禮券。一次設定、按期自動扣繳，不僅便利省時，還能再享抽獎機會。

勞保局表示，民眾在人生不同階段，可能因待業、轉職或照顧家庭等因素暫時離開職場，符合納保資格者，國保便能即時接續提供保障，包含老年、生育、身心障礙、喪葬及遺屬五大給付。

勞保局邀請大家踴躍參加，活動網站並依「首納者」、「家庭照顧者」及「待退休者」提供分眾資訊，只需動動手指，就能一邊瞭解自身保障、一邊把大獎抱回家。

第一波活動好禮不容錯過，後續兩波有趣活動也將陸續上線，勞保局歡迎民眾隨時關注活動網站，一起挖寶、解鎖更多精彩活動，詳細資訊可上活動網站查詢。

國保 數位 人生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

你是幸運兒嗎？國旅補助共268萬人登錄 1.2萬生日券抽獎名單出爐

「我的減碳存摺2.0」X「922無車日」加碼兌、加碼抽! Lenovo V14筆電、華航亞洲線不限航點來回機票等你拿!

Coupang 酷澎前進 WirForce 2026！首購抽 WirForce 門票、現場千份盲盒與澎友冰飲驚喜登場

歡慶41週年！「POYA寶雅線上買」獨家推「褲褲兔」聯名周邊集印花0元換　滿額登錄抽MacBook Neo等豐富大獎

相關新聞

國泰證券9月：AI 投資占美國 GDP 比重續升 三大資源牽動下一波成長

延續8月企業獲利與AI落地應用的市場焦點，國泰證券9月進一步將目光轉向AI基礎建設的承載能力。依目前已發布的資本支出預估推算，AI投資占美國GDP比重將持續增加，顯示本輪成長動能仍有延伸空間；台韓半導體設備進口、PMI、記憶體採購與GPU租賃價格等領先指標，也仍處於2022年以來高位。

壽險資本裝上兩大「減震器」 業者有望全過關

壽險資本新制首張成績單9月底揭曉，有望全員過關。金管會昨（8）日拍板新一代清償能力制度（TIS）資本適足率計算方法，股票採半年日均價、匯率波動採攤銷等大利多，猶如替壽險資本裝上兩大「減震器」，降低市場波動造成資本水位大起大落。

永豐金前八月獲利創高 稅後純益333億年增84%

受惠於證券和銀行雙引擎發威，永豐金公布2026年前八月自結累計稅後純益達333.4億元，年增84%，前八月累計每股純益（EPS）為2.26元。年化股東權益報酬率達8.83%，各項財務結果皆創下公司歷史同期新高。

上海銀前八月EPS 2.79元 台中銀1.02元

上海商銀、台中銀昨（8）公布獲利。上海銀自結8月稅後純益14.6億元，累積前八月稅後純益136.5億元，較去年同期成長20%，每股純益（EPS）2.79元穩居銀行股之首。台中銀8月稅後純益4.2億元，累計稅後純益65.2億元，年增11.2%，EPS為1.02元，高於去年同期的0.99元，主要以利息淨收益貢獻最多。

台企銀奪最佳企業金融獎

台企銀深耕中小企業金融服務多年，以企業實際經營需求為核心，將金融服務由資金供應進一步延伸至經營輔導、財務診斷及淨零轉型支持，陪伴企業因應不同發展階段與產業環境變化。本次於《卓越雜誌》主辦2026卓越銀行評比中，再度蟬聯「最佳企業金融獎」，肯定該行長期深耕中小企業市場、持續提升企業金融服務專業與服務品質的成果。

三大優勢 壽險業配息量能升溫

壽險業今年配息量能升溫。上半年不僅獲利、淨值雙創高，9月底首張新制資本成績單也有望全數過關，三大利多齊聚；不過，年底補充資本進度仍是能否把獲利真正變成股利的最後一關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。