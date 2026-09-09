2項消息壓抑美元走勢 外資匯入支撐新台幣緩升

在外資匯入推升下，新台幣匯價今早以31.51元開盤，升值2.5分；美元指數在盤在98.8附近整理。

在國際消息方面，葉門叛軍對沙烏地阿拉伯及其能源設施發動報復性打擊；美軍稱摧毀5艘伊朗原油運輸船。媒體報導，美軍開始非正式討論戰後削減長期駐中東人員和設施，甚至放棄重建部分遭襲基地。

市場解讀為美國準備逐步降低中東軍事存在，市場認為戰事有機會進入降溫或戰後重建階段，美元將偏弱整理。

美國財政部長貝森特表示，擴大回購美債，是為了讓市場價格重新朝均衡狀態靠攏，而非試圖人為壓低殖利率，同時也非量化寬鬆，並形容為過去Fed「扭轉操作」的相似版本。市場認為，美國財政部正在「主動壓低長債殖利率」，美元的利差優勢可能受到壓縮。