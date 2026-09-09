央行總裁評比 楊金龍連2年站穩A級

「環球金融雜誌」（Global Finance）昨公布今年全球央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍再度獲得「A-」評級，連續兩年站穩Ａ級距。楊金龍對此表示，謝謝大家，他會和央行同仁持續努力。

今年最高A+僅有丹麥央行總裁Christian Kettel Thomsen、秘魯央行總裁Julio Velarde Flores，楊金龍與瑞士、捷克、波蘭等央行總裁同列A-。

「環球金融雜誌」每年針對全球近百個國家及地區央行總裁進行評比，評估通膨控制、經濟成長、匯率穩定、利率管理及政治獨立性等。楊金龍二○二四年評級一度降至B+，去年回升至A-，今年維持A-。