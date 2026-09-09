聽新聞
0:00 / 0:00

央行總裁楊金龍政策風格 展現彈性、主動性

經濟日報／ 記者 任珮云

央行總裁楊金龍而言，2026年貨幣政策挑戰再度升高。國際油價維持高檔，日本、韓國央行相繼升息，區域利率環境出現變化；國內受到氣候異常及豪雨影響，蔬菜價格明顯上漲，民生物價壓力升溫。

根據主計總處最新公布的8月物價，國內CPI連續四個月超過2%通膨警戒線，核心CPI年增率仍達2.3%，顯示即使扣除蔬果及能源後，較具僵固性的物價壓力仍未完全消退。實質利率仍處負值，央行9月是否升息，市場關注度大幅提高。

央行兩大政策目標為「維持物價穩定」及「促進經濟發展」，但今年物價穩定顯然成為更大考驗。楊金龍也多次強調，目前貨幣政策立場「偏鷹」，顯示央行對通膨風險警戒程度提高。

楊金龍自2018年2月接任央行總裁以來，先後歷經美中貿易戰、疫情、俄烏戰爭、全球高通膨等重大衝擊。延續前總裁彭淮南「穩」字訣的同時，楊金龍逐步形成自己的政策風格，從過去偏重穩定，到近年在房市、通膨及匯率等議題展現更明確的政策彈性與主動性。

回顧楊金龍上任以來三大主軸相當鮮明。首先是房市管制，央行近年連續推出選擇性信用管制，並透過銀行不動產授信管理及道德勸說，壓抑房貸資金過度擴張；其次是採取漸進式貨幣緊縮，自2022年起多次升息並調整存款準備率，避免台灣陷入歐美央行快速升息帶來的經濟衝擊；第三是維持新台幣匯率動態穩定，適時進行雙向調節。

央行 通膨 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

再度獲得全球央行總裁國際評比肯定 楊金龍回應了

楊金龍連兩年獲全球央行總裁 A-評級 政策穩健度再獲國際肯定

政策受肯定 楊金龍連兩年獲全球央行總裁A-評級

「A」級央行總裁 展現高度紀律、獨立性及良好判斷力

相關新聞

壽險資本裝上兩大「減震器」 業者有望全過關

壽險資本新制首張成績單9月底揭曉，有望全員過關。金管會昨（8）日拍板新一代清償能力制度（TIS）資本適足率計算方法，股票採半年日均價、匯率波動採攤銷等大利多，猶如替壽險資本裝上兩大「減震器」，降低市場波動造成資本水位大起大落。

永豐金前八月獲利創高 稅後純益333億年增84%

受惠於證券和銀行雙引擎發威，永豐金公布2026年前八月自結累計稅後純益達333.4億元，年增84%，前八月累計每股純益（EPS）為2.26元。年化股東權益報酬率達8.83%，各項財務結果皆創下公司歷史同期新高。

上海銀前八月EPS 2.79元 台中銀1.02元

上海商銀、台中銀昨（8）公布獲利。上海銀自結8月稅後純益14.6億元，累積前八月稅後純益136.5億元，較去年同期成長20%，每股純益（EPS）2.79元穩居銀行股之首。台中銀8月稅後純益4.2億元，累計稅後純益65.2億元，年增11.2%，EPS為1.02元，高於去年同期的0.99元，主要以利息淨收益貢獻最多。

台企銀奪最佳企業金融獎

台企銀深耕中小企業金融服務多年，以企業實際經營需求為核心，將金融服務由資金供應進一步延伸至經營輔導、財務診斷及淨零轉型支持，陪伴企業因應不同發展階段與產業環境變化。本次於《卓越雜誌》主辦2026卓越銀行評比中，再度蟬聯「最佳企業金融獎」，肯定該行長期深耕中小企業市場、持續提升企業金融服務專業與服務品質的成果。

三大優勢 壽險業配息量能升溫

壽險業今年配息量能升溫。上半年不僅獲利、淨值雙創高，9月底首張新制資本成績單也有望全數過關，三大利多齊聚；不過，年底補充資本進度仍是能否把獲利真正變成股利的最後一關。

彰銀前八月獲利年增23% EPS1.29元

彰銀獲利動能續強。彰銀公布8月稅後純益20.75億元、年增29.1%；累計前八月稅後純益155.6億元、年增23.2%，每股稅後純益（EPS）1.29元，獲利維持雙位數成長，主要受惠存放款及財富管理業務成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。