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央行總裁楊金龍政策風格 展現彈性、主動性
對央行總裁楊金龍而言，2026年貨幣政策挑戰再度升高。國際油價維持高檔，日本、韓國央行相繼升息，區域利率環境出現變化；國內受到氣候異常及豪雨影響，蔬菜價格明顯上漲，民生物價壓力升溫。
根據主計總處最新公布的8月物價，國內CPI連續四個月超過2%通膨警戒線，核心CPI年增率仍達2.3%，顯示即使扣除蔬果及能源後，較具僵固性的物價壓力仍未完全消退。實質利率仍處負值，央行9月是否升息，市場關注度大幅提高。
央行兩大政策目標為「維持物價穩定」及「促進經濟發展」，但今年物價穩定顯然成為更大考驗。楊金龍也多次強調，目前貨幣政策立場「偏鷹」，顯示央行對通膨風險警戒程度提高。
楊金龍自2018年2月接任央行總裁以來，先後歷經美中貿易戰、疫情、俄烏戰爭、全球高通膨等重大衝擊。延續前總裁彭淮南「穩」字訣的同時，楊金龍逐步形成自己的政策風格，從過去偏重穩定，到近年在房市、通膨及匯率等議題展現更明確的政策彈性與主動性。
回顧楊金龍上任以來三大主軸相當鮮明。首先是房市管制，央行近年連續推出選擇性信用管制，並透過銀行不動產授信管理及道德勸說，壓抑房貸資金過度擴張；其次是採取漸進式貨幣緊縮，自2022年起多次升息並調整存款準備率，避免台灣陷入歐美央行快速升息帶來的經濟衝擊；第三是維持新台幣匯率動態穩定，適時進行雙向調節。
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