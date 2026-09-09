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全球央行總裁評比 我國中央銀行總裁楊金龍連續二年站穩A-

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
央行總裁楊金龍。 記者曾學仁／攝影
央行總裁楊金龍。 記者曾學仁／攝影

《環球金融雜誌》（Global Finance）昨（8）日公布2026年全球央行總裁評比，我國中央銀行總裁楊金龍再度獲評「A-」，連續第二年站穩A-級距，顯示台灣央行在全球通膨、地緣政治與金融市場高度震盪環境下，貨幣政策穩健度持續獲得國際肯定。

楊金龍昨日低調表示：「謝謝大家，我會和本行同仁持續努力。」短短一句話，展現一貫低調、務實、不居功的行事風格。

今年入列「A」級（包括A+、A、A-）總裁共25人，其中二名「A+」，八名「A」及15名「A-」。

根據最新公布的評比結果，2026年全球僅有兩位央行總裁獲得最高「A+」評級，分別為丹麥央行總裁Christian Kettel Thomsen及秘魯央行總裁Julio Velarde Flores；八位央行總裁獲得「A」評級，包括新加坡央行總裁Chia Der Jiun、印度央行總裁Sanjay Malhotra、南非央行總裁Lesetja Kganyago及智利央行總裁Rosanna Costa等。

楊金龍與瑞士央行總裁Martin Schlegel、捷克央行總裁Aleš Michl、波蘭央行總裁Adam Glapinski、阿根廷央行總裁Santiago Bausili、菲律賓央行總裁Eli Remolona、阿拉伯聯合大公國央行總裁Khaled Mohamed Balama Al Tameemi等，共同列入「A-」評級。

楊金龍自2018年2月接任央行總裁以來，歷年評比相當突出。2019年、2020年、2022年及2023年四度獲得「A」評級，2021年獲「A-」；2024年評級一度降至「B+」，2025年回升至A-，2026年再度維持A-，連兩年獲得高評級。

市場人士指出，楊金龍連兩年獲A-，除反映國際評比對台灣央行政策穩健性的肯定，也凸顯台灣在外部經濟環境劇烈變動下，維持金融與物價穩定的政策表現受到國際關注。

《環球金融雜誌》創辦人兼編輯總監Joseph Giarraputo指出，評為「A」級的央行總裁，都是展現出高度紀律、獨立性及良好判斷力的領導者。他們能在充滿不可預測性的全球環境中，引導經濟體前進，同時維持經濟與金融穩定。

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楊金龍 央行 中央銀行

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