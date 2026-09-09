台幣穩中緩動 以31.535元作收 連升三天

日圓持續走強，加上美元指數回落，非美貨幣普遍反彈，新台幣匯率昨（8）日延續升勢，終場以31.535元作收，升值1.7分，連續第三個交易日升值，成交量25.415億美元。

匯市人士指出，目前新台幣呈「穩中緩動」格局，匯價主要在31.4至31.5元震盪，短線若無外資大量匯入，突破31.4元的難度仍高。

從盤勢觀察，早盤外資匯入偏多，匯價一度升抵31.456元。午盤後市場出現雙向資金流動，終場新台幣仍收在31.5元附近，反映多空力量拉鋸，匯率維持區間整理。

匯市人士表示，近期新台幣走勢呈「緩升、緩貶」的管理式波動，市場並未出現強烈單邊行情。若後續外資持續大舉買進台股並將資金匯進台灣，才可能為新台幣帶來突破31.4元的動能；反之，若外資進出力道有限，短期仍以區間震盪為主。

國際匯市方面，美元指數目前大致維持在98至99區間，市場雖有年底可能下探96的預期，但能否成真取決於聯準會9月會議政策訊號及後續利率指引。相較之下，日圓近期表現相對強勢，對亞幣產生連動效應。

央行統計，美元指數昨貶值0.08%，日圓強勁升值1.14%，新台幣及星元皆升值0.05%，韓元升值0.04%，人民幣持平。

中央銀行外匯局長蔡烱民表示，日圓長期以來是全球利差交易重要融資、結算貨幣，因此日圓走勢確實會對亞洲貨幣產生一定程度影響。不過個別亞洲貨幣走勢仍主要取決於自身外匯市場供需，新台幣亦不例外，不能單純以日圓升值來判斷新台幣後續走勢。