ATM 提款防詐升級！15家金融機構試行三招 逾2,100台上陣

ATM防詐再升級。據金管會統計，截至今年7月底，已有15家金融機構、2,111台ATM或相關場域試行三類防詐措施，包括加裝攝影機、AI人臉辨識門禁及ATM臉部遮蔽辨識，現階段優先鎖定車手提領熱點。

銀行局副局長張嘉魁表示，內政部警政署先前反映，詐騙集團車手到ATM提款時，常以口罩、安全帽等遮蔽臉部，增加警方後續追緝難度，因此建議金融機構強化ATM相關防詐機制。

金管會去年底邀集相關單位研商後，初步共識採「漸進式」推動，由警政署提供車手提領熱點，讓銀行優先在高風險地點試行，並以示警、提醒等方式降低車手提領犯罪所得的便利性。

據金管會觀察，目前金融機構主要有三種試行作法。第一是在ATM自動化服務區設置攝影機，第二是導入AI人臉辨識門禁系統，第三則是在ATM設備導入臉部遮蔽辨識技術。

截至7月底，已有15家金融機構參與試行，涵蓋2,111台ATM或相關服務場域。

銀行局官員表示，各金融機構資訊設備能力、客群及ATM布建型態不同，因此銀行公會目前彙整到的意見及作法相當多元，仍在進一步整理。

張嘉魁指出，後續政策是否擴大，還要綜合考量民眾接受度、銀行導入成本，以及臉部遮蔽辨識技術精準度，並在金融服務便利性與防詐安全間取得平衡。

至於試行範圍是否從目前的車手提領熱點，進一步擴及其他ATM據點，金管會表示，後續還將與警政署交換意見，再依試辦成效研議下一階段規劃。