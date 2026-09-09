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壽險資本裝上兩大「減震器」 業者有望全過關

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
壽險資本新制首張成績單9月底揭曉，有望全員過關。聯合報系資料照
壽險資本新制首張成績單9月底揭曉，有望全員過關。聯合報系資料照

壽險資本新制首張成績單9月底揭曉，有望全員過關。金管會昨（8）日拍板新一代清償能力制度（TIS）資本適足率計算方法，股票採半年日均價、匯率波動採攤銷等大利多，猶如替壽險資本裝上兩大「減震器」，降低市場波動造成資本水位大起大落。

TIS今年取代舊制RBC（資本適足率），以更貼近市場的方式衡量壽險公司的資產、負債及各類風險。計算方式為「自有資本÷風險資本」，比率愈高，代表可承受市場震盪的資本緩衝愈厚。

依金管會規定，2026年至2028年半年報TIS須在9月底前申報，年報則於隔年4月底前完成，首張半年報將在本月底正式亮牌。

壽險圈指出，依金管會公布的計算方式，各公司上半年TIS可望全數站上100%法定合格線；其中14家採選擇性過渡措施者，也可望守住125%或140%的目標水位。

為何首張成績單有望「All Pass」？因金管會對股票、匯率兩大項設有平滑機制，降低資本短期劇烈波動；利率則看壽險公司的資產、負債能否匹配。

第一是股票，沿用RBC舊制採「半年日均價」計算。保險局副局長蔡火炎指出，股價若快速上漲，不會讓所有未實現利益一次灌入資本；反之大跌，也能降低未實現損失衝擊，達到資本適足率均化效果。

第二是匯率。蔡火炎說，TIS與財報採一致的匯率會計處理。也就是說，壽險長期持有的海外債券，匯率變動依剩餘年期逐步攤銷，不再一次全數反映，可降低台幣急升急貶對自有資本的衝擊。

第三個、也是今年最大變數是利率。美債殖利率走高，雖使海外債券承受評價壓力，但台債殖利率同步上揚，也使保單負債面縮小，產生評價利益；TIS同時看資產、負債，若存續期間匹配得宜，兩端效果可部分抵銷。

反之，資產負債匹配愈差，利率波動對資本水位衝擊就愈大。金管會也透過資產負債管理（ALM）誘因，鼓勵業者縮小資產與負債期限落差，降低利率風險。

換言之，新制一方面透過股票、匯率機制降低短期市場雜訊，另一方面則要求壽險業靠ALM真正提升資本韌性。

不過，「裝減震器」不代表放寬監理。相較RBC，TIS市場風險信心水準由VaR 95%提高至99.5%，並新增非違約利差、長壽等風險，整體資本要求反而更嚴格。

因此，首張成績單全數過關，只代表首年接軌相對平穩，不代表增資壓力消失。未來若股債匯市反轉，或資產負債匹配不佳，各公司資本水位仍可能快速分化。

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