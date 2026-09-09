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永豐金前八月獲利創高 稅後純益333億年增84%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐金。 聯合報系資料照
永豐金。 聯合報系資料照

受惠於證券和銀行雙引擎發威，永豐金（2890）公布2026年前八月自結累計稅後純益達333.4億元，年增84%，前八月累計每股純益（EPS）為2.26元。年化股東權益報酬率達8.83%，各項財務結果皆創下公司歷史同期新高。

永豐金去年完成三項併購（京城銀行、台灣匯立證券及柬埔寨Amret），併購效果持續顯現，今年前七月獲利就已經超過去年全年，至6月底永豐金的資產規模近4兆元，年增三成。永豐金目前的股利政策定調為「以現金股利為主、股票股利為輔」，未來盈餘配發率目標維持在65%至70% 之間，並提供股東穩定且具連續性的股利。

永豐金的兩大獲利引擎，持續馬力全開。 永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，前八月稅後純益達172.4億元，年增19%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為26%與13%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.19%。京城銀行前八月稅後純益為48.1億元，銀行逾放比率為0.14%。

永豐金證券前八月稅後純益達102億元，年增157%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為122%。

永豐金控8月單月份稅後純益為44.1億元，月增1%； 永豐銀行8月稅後純益為17.2億元，月減13%，減降主因本月手續費淨收益及金融交易淨收益較上月減少。

8月京城銀行稅後純益為4.96億元，月減13%，減降主因本月利息淨收益及金融交易淨收益較上月減少，抵銷了手續費淨收益的成長。

永豐金證券8月稅後純益為14.3億元，月增2%，成長主因為自營及承銷業務的資本利得皆較上個月顯著增加，抵銷了手續費淨收益的減降。

永豐金 每股純益 永豐銀行

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