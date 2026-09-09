上海銀前八月EPS 2.79元 台中銀1.02元

壽險業今年配息量能升溫。上半年不僅獲利、淨值雙創高，9月底首張新制資本成績單也有望全數過關，三大利多齊聚；不過，年底補充資本進度仍是能否把獲利真正變成股利的最後一關。

2026-09-09 01:58