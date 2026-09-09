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上海銀前八月EPS 2.79元 台中銀1.02元

經濟日報／ 記者林勁傑黃于庭／台北報導

上海商銀（5876）、台中銀昨（8）公布獲利。上海銀自結8月稅後純益14.6億元，累積前八月稅後純益136.5億元，較去年同期成長20%，每股純益（EPS）2.79元穩居銀行股之首。台中銀8月稅後純益4.2億元，累計稅後純益65.2億元，年增11.2%，EPS為1.02元，高於去年同期的0.99元，主要以利息淨收益貢獻最多。

上海商銀8月稅前盈餘18.8億元，歸屬於母公司業主稅後14.6億元；累積歸屬於母公司業主稅後136.5億元，EPS 2.79元高於去年同期2.34元。

台中銀8月稅後純益4.2億元，較7月8.3億元減少約48.7%；累計稅後純益65.2億元，年增6.5億元，增幅約11.2%，EPS為1.02元，高於去年同期的0.99元。

台中銀8月業務營收淨額為19.75億元，其中又以利息淨收益11.22億元占比最高，手續費淨收益5.24億元、兌換損益4.3億元。

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