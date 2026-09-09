台企銀奪最佳企業金融獎

台企銀（2834）深耕中小企業金融服務多年，以企業實際經營需求為核心，將金融服務由資金供應進一步延伸至經營輔導、財務診斷及淨零轉型支持，陪伴企業因應不同發展階段與產業環境變化。本次於《卓越雜誌》主辦2026卓越銀行評比中，再度蟬聯「最佳企業金融獎」，肯定該行長期深耕中小企業市場、持續提升企業金融服務專業與服務品質的成果。

中小企業是台灣產業發展的重要基石，企業從創業初期、擴充產能、設備升級至海外布局，各階段皆有不同的資金需求，台企銀提供多元融資方案，亦積極推動政府政策，如「中小微企業多元發展專案貸款」、「五大信賴產業優惠專案貸款」及「投資台灣三大方案貸款」等，協助企業取得營運所需資金，穩健拓展事業版圖。

此外，台企銀積極打造優質的客戶體驗，除了提供「微企享e貸」、線上預約專人諮詢服務及各地區營業單位等多元申貸管道外，在面對淨零轉型與國際供應鏈減碳要求，該行將減碳議題納入企業金融服務之中，與台灣經濟研究院、工業技術研究院及商業發展研究院等跨界合作，鼓勵企業參與永續發展系列課程及「財務碳健檢」活動，從企業角度協助業者了解碳排放與轉型可能帶來的成本及資金需求，讓企業能依據自身條件循序規劃減碳行動，降低轉型過程的壓力。

台企銀表示，在快速變動的環境下，金融服務的價值不僅在於提供資金，而協助企業及早掌握經營趨勢與發展機會更是關鍵，未來將持續整合金融、數位及跨領域專業服務資源，讓金融服務更貼近企業經營現場，以金融專業及服務創新，為企業營運與產業發展注入成長動能。