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壽險明年配息看俏 最後只差年底這一關

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險業2027年配息量能升溫。上半年不僅獲利、淨值雙創高，9月底首張新制資本成績單也有望全數過關，三大利多齊聚；不過，年底補資進度仍是能否把獲利真正變成股利的最後一關。

首先是獲利。壽險業上半年稅前盈餘2,779億元，寫史上同期新高，替明年配息累積更多盈餘基礎。

其次是淨值。6月底壽險業淨值首度衝破4兆元，達4兆1,854億元、續創新高，資本安全墊同步墊厚，也增加配息彈性。

第三是資本新制首考有望過關。金管會公布TIS計算方式，股票採半年日均價、匯率採攤銷，可降低短期市場波動；加上台債殖利率走高，負債評價利益可抵銷海外債券評價損失。

壽險圈預估，各公司上半年TIS均可站上100%合格線，14家採選擇性過渡措施者也可守住125%或140%目標水位，暫無業者落入加速補資區。

業界形容，今年上半年可說「天時、地利、人和」俱足，獲利創高、淨值墊高，加上資本新制首考有望全數過關，2027年配息量能也跟著升溫。

不過，半年報只是先過第一關。真正攸關明年配息的，仍是2026年底補資進度是否達標，以及配息後財務體質能否維持穩健；若下半年市場不出現劇烈反轉、資本累積順利，明年配息才更有機會水到渠成。

壽險 配息

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