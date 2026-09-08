獨家／中小信保基金總座郭裕信辭任 金融周邊單位近期異動風聲盛

金融周邊單位近期頻有異動，據悉，中小企業信保基金總經理郭裕信於9月1日正式辭任，黨政人士指出，此位置須對業務夠了解且要周旋各銀行，有經歷者不易覓，目前人選未定。

郭裕信辭職主因要回故鄉桃園參與更重要的任務，而金融及農業金融周邊單位近期頻有異動傳聞，圈內指出，連中小信保基金董事長魏明谷先前都曾盛傳可能有異動。另包括農業金融署長李聰勇之前一度要退休，並轉任台灣金聯總經理，後來峰迴路轉留任農金署。

而農金署轄下農業金庫董事長簡展穎則一度萌生辭意，但受到高層強力慰留，知情人士指出，簡展穎今年確實達成由虧轉盈及增資兩項重大任務，尤其，現金增資一案他親自到相關單位簡報溝通等，國發基金最早表明不願出資，但後來仍由大股東農業部完成20億元的現金增資。此外，中小企業聯合輔導基金前總經理葉仁創日前也辭職回南投參選埔里鎮長。