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富時指數調整估牽動2.8兆元 永豐金證券大戶投APP策略選股即時更新

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富時台灣指數系列9月季度審核調整生效日於9月18日盤後生效，影響台灣資產規模最大的元大台灣50（0050）約2.4兆元，以及規模4,600億元的富邦台50（006208）及35.83億元的元大中型100（0051）等主流ETF成分股。

投資人格外關注，每一次剔除個股短線是否面臨換股賣壓，格外留意生效日前後的量能變化。建議使用永豐金證券大戶投APP「策略選股」功能中的富時指數入選股策略，直接查看這次入選成分股名單。

富時台灣指數季度調整，正成為觀察台股市場水位與版圖位移的鏡子。回顧近年每季調整日，台股當日成交量從數千億元，到2025年9月突破6,000億元，今年6月更一舉跨越1.5兆元。民眾擁抱ETF，以及AI熱潮推升台股上半年屢創新高，都是背景原因。

富時台灣指數系列由台灣證券交易所與國際指數編製機構富時羅素（FTSE Russell）自2002年起合作編製，是外資衡量台股權重、配置資金的重要參考依據，每年僅於3、6、9、12月審核4次，其中6、12月為半年度調整、換股規模通常較大。相較之下，9月屬一般季度調整，但由於外資與法人高度重視富時羅素的市值與流通量排名結果，公布後仍可能提前引發市場資金卡位。

永豐金證券表示，被新納入指數的個股，多半代表其市值或殖利率條件已達到指數規則門檻，也常因被動資金買盤湧入成為市場焦點；反之被剔除的個股則可能面臨短期換股賣壓，投資人可留意生效日前後相關個股的成交量變化。觀察今年3月與6月換股，重新回歸Ai伺服器、半導體測試、PCB供應鏈等，反映AI硬體供應鏈影響力正在提升。

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