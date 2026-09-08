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國泰世華銀深耕資產管理有成 榮獲「The Asset」3大獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理實力與創新服務模式，今（2026）年囊括國際指標性財經媒體《財資雜誌》（The Asset）「The Asset Triple A Private Capital Awards 2026」3項大獎。圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行憑藉卓越的資產管理實力與創新服務模式，今（2026）年囊括國際指標性財經媒體《財資雜誌》（The Asset）「The Asset Triple A Private Capital Awards 2026」3項大獎。圖／國泰世華銀提供

國泰世華銀行今（2026）年囊括國際指標性財經媒體「財資雜誌」（The Asset）「The Asset Triple A Private Capital Awards 2026」3項大獎，不僅連續3年蟬聯「最佳財富管理銀行（Best Wealth Manager）」，更第六度獲頒「台灣最佳私人銀行–高淨值資產客戶（Best Private Bank for HNWIs）」殊榮，並首度摘下「台灣最佳私人銀行–最佳家族辦公室與跨境服務（Best Private Bank for Family Office, Cross-border Services）」獎項，展現國泰世華深耕財富管理與高資產客戶市場的成果。

在財富管理方面，國泰世華持續突破傳統財富管理框架的創新成果，積極攜手國際頂尖資產管理機構，引進多元投資機會，強調機構投資人思維，從客戶整體財富需求出發，提供涵蓋資產配置、流動性管理、風險管理、家族傳承與家族辦公室服務的全方位解決方案。

國泰世華成立投資策略辦公室（Chief Investment Office，簡稱CIO），建立全球市場觀點、投資組合模型及顧問式架構，並領先同業於台灣導入貝萊德Aladdin Wealth科技平台，將投組分析、風險控管與情境模擬融入服務流程，同時運用大數據串聯線上與實體通路，打造個人化的服務體驗；截至今年第二季已服務逾千名高資產客戶，累計財富管理規模逾新台幣千億元，客戶數與客戶總資產均呈現穩定成長態勢，成為連續3年榮獲「最佳財富管理銀行」的重要基礎。

私人銀行業務亦持續獲得國際肯定，第六度榮獲「台灣最佳私人銀行–高淨值資產客戶」獎項。此外，國泰世華今年更首度獲頒「台灣最佳私人銀行–最佳家族辦公室與跨境服務」獎項，彰顯近年深化家族辦公室及跨境資產管理服務的成果。在家族辦公室服務方面，國泰世華整合專屬投資研究團隊、集團資源，以及法律、稅務、會計等外部專業顧問網絡，提供涵蓋家族治理、財富傳承、跨世代資產規劃及家族企業永續發展等全方位解決方案，協助高資產家族建立完善的傳承架構，實現家族財富的長遠傳承與永續發展。

跨境服務方面，則串聯台灣、香港及新加坡三地服務平台，提供跨境資產配置及全球投資規劃服務，滿足高資產客戶及家族日益國際化、多元化的財富管理需求。憑藉完善的跨境服務網絡、成熟的家族辦公室服務體系，以及逾百位專業顧問團隊的深厚實力，國泰世華私人銀行資產管理規模持續維持雙位數年複合成長率（CAGR），展現穩健成長動能。

國泰

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