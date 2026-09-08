在宅急症照護新保單再添一張！ 南山人壽獲准發行

醫療保障也需要「擴充包」。政府推動「在宅急症照護試辦計畫」，2026年5月1日起新增「提早出院模式」，允許病情穩定且符合條件者提早出院，銜接居家醫療，以期兼顧病患治療需求及醫療資源運用效率，為響應政府政策及符合國人新的醫療保障需求，南山人壽設計「南山人壽好安定住院暨在宅急症照護一年期健康保險」（1HHI，以下簡稱「好安定」），8日獲金管會核准，此為一年期非保證續保的健康險主約，將保障範圍從住院延伸到在宅急症照護，預計近期推出問世。

隨著科技不斷進步及在宅安養等需求，醫療服務亦從醫院延伸到住家，健保署自2024年7月1日開始推動「在宅急症照護試辦計畫」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師等，組成照護小組，讓因肺炎、尿路感染或軟組織感染，需要住院接受抗生素治療的病患，可以選擇留在家裡或照護機構內接受治療，並搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等，讓患者在熟悉的環境中接受醫療照護，減少入院交叉感染風險，亦可節省家屬與患者往返醫院的通勤時間，將病床留給重症患者，增加醫療效率。

據健保署統計，截至2025年3月底，在宅急症照護試辦計畫已有2,158人採用，且有89.9%患者完成治療，照護後14日內急診率僅2.9%、再住院率3.7%。且從2024年7月到2026年4月底，累計服務7,788人，近9成病患順利完成治療。在宅急症照護試辦計畫自2026年5月1日起新增「提早出院模式」，針對所有感染症住院且具備失能情形（巴氏量表小於60分）或就醫不便特性的患者，經醫師評估病情穩定且菌株適合者，可提早出院返家，以居家方式，接受靜脈抗生素治療，增加的預算及量能，預計照護1,200人，希望逐步建構「在宅安老、在地醫療」的友善環境，未來健保署將持續滾動檢討給付制度，並評估擴大適應症範圍，提升資源配置效率。

可預見未來新的醫療型態將逐步走入社區與家庭照護，台灣的在宅急症照護試辦計畫，算是走在亞洲前端，國人過去投保的住院日額醫療險恐難以涵蓋新的醫療方式，為響應政府政策，且協助國人擴大醫療保障，南山人壽積極研發設計出「好安定」一年期健康險，保單共有四大特色，一是保障範圍延伸，除住院保障外，增加在宅急症照護；二是擴充包性質，保戶若已有住院日額醫療險，「好安定」採取一次金給付，可彌補病房費用之外的醫材與照護等費用，另外也擴充到在宅急症照護的給付；三是投保年齡較廣，投保年齡為0到75歲，最高可續保到85歲，協助補強各年齡層的醫療保障；四是補位功能，保戶可依需求，調整「好安定」的保障單位，保戶除了既有住院日額等醫療險給付外，再次補強保障。

南山人壽強調，「好安定」是適合大部分年齡層的擴充包保單，從新生兒、社會新鮮人、三明治族群到中高樂齡族，都可考慮利用「好安定」來強化醫療保障。據全民健康保險醫療統計，2024年0到4歲的嬰幼兒每6人就有1人曾住院，比率是各年齡層第五高；80到84歲平均每4人有1人住院治療，排名所有年齡層第二，第三是75到79歲，平均每5人有1人曾住院治療，第四是70到74歲，比率僅略高於0到4歲，無論是嬰幼兒或是高齡長者都是最擔心入院後交叉感染，加重病情，因此可考慮增加具有在宅急症照護的醫療險，強化相關保障。

另外，南山人壽在分析自家住院日額理賠數據時發現，72％被保險人住院天數在6天以內，近4成是住1到3天，若以日額1,000元的保障來看，一次住院理賠金額約在1,000到6,000元左右，而「好安定」則不論住院或接受在宅急症照護的天數，皆採取「一次金給付」，以支應病房差額、短期看護、醫材、營養品等支出。

南山人壽建議，保戶應先考慮住院日額、實支實付等基本型醫療險保障後，再疊加「好安定」，來擴充與補強住院與在宅急症照護的保障，因應未來新式醫療與醫療費用增加的風險。

南山人壽「好安定」保單設計上已預留政策接軌機制，之後「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」的收案適應症與個案條件，將以健保署最新公告的項目為準，隨時可因應在宅急症照護試辦計畫變動，來擴充保障範圍，讓保障更即時。