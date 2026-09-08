完善外幣商品布局 合庫人壽首張日圓利變型保單登場

合庫人壽因應不同族群的財務規劃需求，同步推出美元養老險「新美利安心美元養老保險－定期給付型」及旗下首張日圓計價利率變動型保單「日利鑫旺日圓利率變動型終身壽險－定期給付型」，透過美元與日圓雙幣別布局，滿足客戶不同的資產配置需求。

合庫人壽表示，針對偏好明確保障期間及美元資產配置的族群，「新美利安心」保險專案採躉繳方式，提供10年保障，保險期間屆滿且被保險人仍生存時，可依契約約定領取滿期保險金，讓保戶在規劃美元資產的同時，也能將家庭保障與未來資金需求納入考量。商品並設有高保費折扣機制，保費達13萬美元可享2.1%保費折扣，提供有較高額美元資產配置需求的客戶另一項規劃選擇。透過繳費一次，保障10年的商品架構，可依個人需求運用於中長期財務、退休準備及資產傳承等安排。

合庫人壽「日利鑫旺」保險專案則是旗下首張日圓計價利率變動型保單，以日圓收付搭配終身壽險保障，保戶每年有機會享有「增值回饋分享金」，透過宣告利率機制提供長期資產累積的規劃彈性，同時兼顧終身壽險保障。相較美元商品採10年期設計，日圓商品著重較長期的保障及資產規劃，兩者透過不同幣別與商品架構，回應不同客群的財務需求。

合庫人壽總經理藍年紳表示，近年國人持有外幣的目的更加多元，從海外旅遊、置產、商務往來，到退休準備與資產傳承，都帶動外幣資產配置需求，面對市場環境持續變化，民眾進行財務規劃時，除了重視保障，也更加關注不同幣別及期間的資產配置。