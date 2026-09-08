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永豐金獲利／前八月稅後純益333億元、EPS 達2.26元 再創同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金（2890）8日公布2026年前八月自結累計稅後純益達333.44億元，較前一年度成長84%，前八月累計每股盈餘（EPS）為2.26元。再加上年化股東權益報酬率達8.83%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

永豐金前八月獲利創新高，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，前八月稅後純益達172.45億元（年增19%）。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為26%與13%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.19%。

京城銀行前八月稅後純益為48.19億元。扣除一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，及可辦認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻則為42.60億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.14%。

永豐金證券稅後純益達102.02億元（年增157%），亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為122%。

永豐金控8月單月份稅後純益為44.12億元（月增1%），月度間的增長主因證券及創投子公司的資本利得較上月增加，以及較低的所得稅費用，獲利相較上月略增。

永豐銀行8月稅後純益為17.27億元（月減13%），月度間的減降主因本月手續費淨收益及金融交易淨收益較上月減少。

就城銀行稅後純益為4.96億元（月減13%），月度間的減降主因本月利息淨收益及金融交易淨收益較上月減少，抵銷了手續費淨收益的成長。

永豐金證券稅後純益為14.39億元（月增2%），月度間成長主因自營及承銷業務的資本利得皆較上個月顯著增加，抵銷了手續費淨收益的減降。

永豐金 EPS 永豐銀行

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