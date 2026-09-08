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三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

記得帶傘！2縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

再度獲得全球央行總裁國際評比肯定 楊金龍回應了

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

我國中央銀行總裁楊金龍再獲國際肯定！《環球金融雜誌》（Global Finance）8日公布2026年全球央行總裁評比，楊金龍獲得「A-」評級，連續第二年站穩A-級距。對於再度獲得國際評比肯定，楊金龍低調表示：「謝謝大家，我會和本行同仁持續努力。」展現一貫務實、低調的作風。

楊金龍自2018年2月接任央行總裁以來，先後面對美中貿易戰、COVID-19疫情、俄烏戰爭、全球高通膨，以及美國聯準會快速升息等重大外部衝擊。在長期延續前央行總裁彭淮南「穩」字訣的政策基調下，楊金龍也逐步形成兼具彈性與務實的政策風格，尤其在房市管制、抗通膨及匯率管理三大領域，政策色彩格外鮮明。

第一大政策主軸是房市管制，展現強勢「鷹派」作風。面對國內房市過熱及房貸資金快速成長，央行近年連續祭出多波選擇性信用管制，尤其2024年下半年推出第七波信用管制，搭配銀行不動產授信控管，針對名下已有房屋者的貸款條件、成數及寬限期等加強限制，並透過「道德勸說」要求銀行自主控管不動產授信。

金融人士認為，央行並非單純以升息壓抑房市，而是採取「精準打擊」方式，把政策力道集中在投資客、第二戶及高槓桿房貸等市場，目的在降低房市投機與信用擴張風險，避免房市泡沫衝擊整體金融穩定。

第二大主軸則是採取漸進式貨幣緊縮，兼顧抗通膨與經濟成長。疫情後全球通膨升溫，歐美主要央行快速升息，台灣央行則採取相對溫和的漸進式緊縮策略，自2022年3月起多次調升政策利率，並搭配調整存款準備率，透過利率與資金面的雙重工具，抑制通膨預期。

相較於歐美央行大幅升息，台灣央行更強調政策的「漸進」與「適度」，在穩定物價的同時，也避免利率快速上升對企業融資、民眾房貸及整體經濟造成過大衝擊，形成台灣央行獨特的政策節奏。

第三大政策主軸則是捍衛外匯市場穩定。近年全球金融市場受到美國利率政策、地緣政治及資金移動影響，新台幣匯率波動明顯加劇。楊金龍任內持續秉持「動態穩定」匯率政策，在市場出現劇烈波動時適時進行雙向調節，同時強化外匯市場監理，防範短期投機資金及不當炒匯行為。

央行 楊金龍 中央銀行

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