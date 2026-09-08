政策受肯定 楊金龍連兩年獲全球央行總裁A-評級

「環球金融雜誌」（Global Finance）今（8）日公布2026年全球央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍再度獲得「A-」評級，繼去年重返A級距後，今年連續第二年拿下A-。回顧楊金龍近年成績，2024年一度降至B+，2025年回升至A-，今年則續守A-，在全球通膨、利率及匯率環境持續動盪下，貨幣政策表現再獲國際評比肯定。

根據公布的「2026全球央行總裁評比」（Central Banker Report Cards 2026），今年最高A+僅有兩人，分別為丹麥央行總裁Christian Kettel Thomsen及秘魯央行總裁Julio Velarde Flores。

另有8名央行總裁獲得A，包括新加坡央行總裁Chia Der Jiun、印度央行總裁Sanjay Malhotra、南非央行總裁Lesetja Kganyago及智利央行總裁Rosanna Costa等。

楊金龍則與瑞士央行總裁Martin Schlegel、捷克央行總裁Aleš Michl、波蘭央行總裁Adam Glapinski、阿根廷央行總裁Santiago Bausili及菲律賓央行總裁Eli Remolona等人，同列A-級距。

「環球金融雜誌」自1994年起每年公布全球央行總裁評比，目前涵蓋近100個國家、地區及區域央行，評級從最高A+至F，評估項目包括通膨控制、經濟成長目標、匯率穩定、利率管理及政治獨立性等。

回顧楊金龍2018年2月接任央行總裁後的成績，2019、2020、2022及2023年均曾獲得A級，2021年為A-；2024年一度降至B+，但2025年重新回到A-，今年再維持A-。

金融圈人士指出，近兩年全球央行面對的政策難度並未降低，一方面要處理通膨與經濟成長，另一方面還得面對主要央行利率政策分歧、匯率及資產價格波動。台灣又是高度出口導向經濟體，央行在利率、匯率及金融穩定間如何取得平衡格外受到關注，楊金龍連兩年維持A-，也顯示其政策操作仍獲國際評比高度肯定。