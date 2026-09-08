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「A」級央行總裁 展現高度紀律、獨立性及良好判斷力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

《環球金融雜誌》（Global Finance）8日公布2026年全球央行總裁評比（Central Banker Report Cards 2026），《環球金融雜誌》創辦人兼編輯總監Joseph Giarraputo表示：「央行總裁面臨的是一項複雜的平衡工作，除了要因應持續存在的通膨壓力、經濟成長的不確定性及快速變化的經濟環境，同時還必須維持市場與大眾的信心。」

Giarraputo指出，《環球金融雜誌》評為「A」級的央行總裁，都是展現出高度紀律、獨立性及良好判斷力的領導者。他們能在始終充滿不可預測性的全球環境中，引導各自經濟體前進，同時維持經濟與金融穩定。

今年入列「A」級（包括A+、A及A-）的總裁共有25人，其中2名「A+」，8名「A」及15名「A-」。

完整的「2026年全球央行總裁評比」名單，將刊登於《環球金融雜誌》10月號紙本及數位版，並同步公布於GFMag.com線上平台。

《環球金融雜誌》自1994年起每年發布「全球央行總裁評比」，針對全球近100個主要國家、地區及行政區的央行總裁進行評比，評比對象也包括歐盟、東加勒比海中央銀行、中非國家銀行及西非國家中央銀行。

評比採用「A+」至「F」的等第制度，主要衡量央行在控制通膨、達成經濟成長目標、維持貨幣穩定、利率管理及政治獨立性等面向的表現。其中，「A」代表卓越表現，依序往下至代表明顯失敗的「F」。

央行 中央銀行 通膨

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