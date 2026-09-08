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楊金龍連兩年獲全球央行總裁 A-評級 政策穩健度再獲國際肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
《環球金融雜誌》（Global Finance）8日公布2026年全球央行總裁評比（Central Banker Report Cards 2026）。圖／截取自Global Finance網站
《環球金融雜誌》（Global Finance）8日公布2026年全球央行總裁評比（Central Banker Report Cards 2026）。圖／截取自Global Finance網站

《環球金融雜誌》（Global Finance）今（8）日公布2026年全球央行總裁評比（Central Banker Report Cards 2026），我國中央銀行總裁楊金龍再度獲評「A-」，連續第二年站穩A-級距，顯示台灣央行在全球通膨、地緣政治與金融市場高度震盪環境下，貨幣政策穩健度持續獲得國際肯定。

根據《環球金融雜誌》最新公布的評比結果，2026年全球僅有兩位央行總裁獲得最高「A+」評級，分別為丹麥央行總裁Christian Kettel Thomsen及秘魯央行總裁Julio Velarde Flores；另有8位央行總裁獲得「A」評級，包括新加坡央行總裁Chia Der Jiun、印度央行總裁Sanjay Malhotra、南非央行總裁Lesetja Kganyago及智利央行總裁Rosanna Costa等。

楊金龍則與瑞士央行總裁Martin Schlegel、捷克央行總裁Aleš Michl、波蘭央行總裁Adam Glapinski、阿根廷央行總裁Santiago Bausili及菲律賓央行總裁Eli Remolona等，共同列入「A-」評級。值得注意的是，A-級央行總裁來自歐洲、亞洲、拉丁美洲及其他地區，反映在全球經濟面臨通膨壓力、利率政策轉向及地緣政治風險升高之際，各國央行政策表現仍存在明顯差異。

楊金龍自2018年2月接任央行總裁以來，歷年評比表現相當突出。2019年、2020年、2022年及2023年四度獲得最高「A」評級，2021年則獲「A-」；2024年評級一度降至「B+」，但2025年回升至A-，2026年再度維持A-，連續兩年獲得高評級。

市場人士指出，近年全球央行面臨通膨、利率、匯率及資產價格等多重挑戰，貨幣政策操作難度明顯提高。楊金龍連續兩年獲A-，除反映國際評比對台灣央行政策穩健性的肯定，也凸顯台灣在外部經濟環境劇烈變動下，維持金融與物價穩定的政策表現受到國際關注。

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