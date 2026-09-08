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金價站回4,400美元 國銀看好年底前有上漲空間

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國際金價8日回升至每英兩4430美元上方，收復4,400美元關卡。本國銀行分析指出，黃金價格周一一度跌破每盎司4,400美元，主因受美國8月非農就業數據優於預期影響，帶動市場提高對聯準會9月可能升息的預期，壓抑金價走勢，但隨著各國央行增持黃金儲備，仍看好金價重回4,500美元之上。

國銀指出，隨著荷莫茲海峽局勢發展，中東緊張情勢持續受到市場關注，對黃金避險需求形成一定支撐。此外，中國人民銀行8月增持65萬盎司黃金儲備，為連續第22個月買入黃金，且創下近三年來最大單月增持規模，也為金價提供支撐，預估今年底前金價仍有上漲空間。

金價 國銀 荷莫茲海峽

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