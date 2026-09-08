金價站回4,400美元 國銀看好年底前有上漲空間

目前尚無明顯證據顯示AI投資已對美國經濟造成嚴重的資源排擠，但隨著資料中心持續擴建，未來一至兩年，營建勞工、電力設備與資本市場的供需壓力可能逐步升高。國泰證券認為，電力、營建與融資等三大資源能否跟上AI資本支出步調，將是下一階段AI成長動能能否延續的重要觀察指標。

2026-09-08 11:00