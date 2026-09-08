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玉山金短短7個交易日大漲逾15% 股價衝上45元再創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

玉山金（2884）昨（7）日公布8月獲利，稅後純益35.9億元，累計前八月稅後純益280.4億元，年增20.3%，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為1.73元。玉山金8日股價盤中再度大漲逾3%，衝上45元，再創歷史新高。

玉山金今年以來每月獲利皆改寫歷史同期新高，玉山銀行8月稅後純益30.1億元，淨利收及手續費收入均維持強健成長動能，累計稅後純益248.4億元，較去年同期成長10.2%；玉山證券單月稅後純益4.2億元，累計稅後純益36.6億元，年增146%；玉山投信累計稅後純益3.6億元。

玉山金9月1日完成與三商壽股權交割程序，三商壽正式成為玉山金子公司，預計於12月1日更名為玉山人壽。董事會並通過現金增資三商壽160億元，9月起將開始認列三商壽損益。

法人表示，玉山金今年獲利可望挑戰超越400億元，加上2025年底帳上可分配餘額扣除2027年三商壽增資額，及併入三商壽後股本膨脹9%，並以4%現金殖利率做為參考依據，2027年現金配發率約落在60~63%間，預估換算可望配發1.5~1.6元現金股利。

玉山金近日股價表現強悍，7個交易日大漲15.8%，今日改寫新高。永豐金盤中也一度衝上43.5元，續創新高；凱基金衝上37.6元，同創下歷史高。

玉山金 玉山銀行 EPS

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