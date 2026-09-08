台灣彩券迎中秋熱鬧加碼 首次增中秋小紅包玩法

中秋加碼好事來！台灣彩券公司8日宣布今（115）年中秋加碼活動內容，共3款人氣遊戲接力加碼，加碼總獎金達新臺幣4億元。「大樂透」延續百萬加碼獎之外再推出全新獎項，自9月15日起連續12期，每期加開「70組100萬元」和新獎項「6,000個5千元」，大幅提升中獎機會。「BINGO BINGO賓果賓果」9月25日至10月11日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼17天，10月8日、10月9日更有超人氣「基本玩法」快閃加碼；「39樂合彩」則自10月12日起連續12期將「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。民眾不妨趁中秋團圓時刻，加碼期間買彩券，好事連連中大獎。

廣受民眾喜愛的「大樂透」今年中秋不只延續百萬加碼獎，更推出全新「6,000個5千元」加碼獎項，讓中獎機會再提高。自9月15日起至10月23日共12期，每期加開一組8個號碼的促銷獎號（01~49號），只要對中促銷獎號中的任6個號碼，即對中100萬元獎項，若同一組6個號碼有兩注（含）以上中獎，則該組100萬元獎金依中獎注數均分，100萬元獎項共有70組。

若對中該組促銷獎號任5個號碼，即對中5千元獎項；本次中秋加碼5千元獎項多達6,000個，且為固定獎金、無須與其他中獎注數均分，而5千元獎金也符合彩券中獎免稅門檻，讓更多民眾輕鬆享受中獎帶來的日常小確幸。即日起民眾就可到全國各地公益彩券彩券行，指名購買中秋加碼各期的「大樂透」，把握可同時對中億元頭獎與中秋加碼獎的雙重中獎機會。

「BINGO BINGO賓果賓果」從9月25日起至10月11日連續17天推出「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」3種玩法獎金加碼，「超級獎號」單注獎金提高至1,500元，「猜大小」及「猜單雙」單注獎金提高至175元；超人氣的「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，也將於10月8日、10月9日快閃加碼2天。週一至週六天天都能玩的「39樂合彩」，「二合」玩法也自10月12日起連續12期，單注獎金從1,125元提高至1,500元，喜愛「39樂合彩」的民眾千萬要把握。＇