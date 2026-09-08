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國泰證券9月投資觀點：三大資源牽動AI下一波成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年9月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。國泰證券／提供
2026年9月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。國泰證券／提供

目前尚無明顯證據顯示AI投資已對美國經濟造成嚴重的資源排擠，但隨著資料中心持續擴建，未來一至兩年，營建勞工、電力設備與資本市場的供需壓力可能逐步升高。國泰證券認為，電力、營建與融資等三大資源能否跟上AI資本支出步調，將是下一階段AI成長動能能否延續的重要觀察指標。

延續8月企業獲利與AI落地應用的市場焦點，國泰證券9月將目光轉向AI基礎建設的承載能力。依目前已發布的資本支出預估推算，AI投資占美國GDP比重將持續增加，顯示本輪成長動能仍有延伸空間；台韓半導體設備進口、PMI、記憶體採購與GPU租賃價格等領先指標，也仍處於2022年以來高位。

國泰證券綜觀美股走勢指出，科技股自低點反彈，S&P500指數同步走高，其中，能源股漲幅居各類股之冠，科技股次之。隨油價上漲，能源股重新獲得市場關注，國防股表現也相對優於大盤。

國泰證券觀察，美國企業營收與獲利持續成長，基本面仍具支撐，但消費動能可能已接近短期高點，加上美伊暫時停火協議到期後局勢尚未明朗，市場追價態度轉趨審慎。預期盤面將有更多類股輪動機會，投資人除關注主流科技股，也可將目光延伸至估值相對偏低的醫療與消費股，以及年終消費受惠概念股。

受惠2026年第2季日企獲利與財測利多，加上日本央行維持溫和升息步調，日股走勢仍具支撐。儘管近期市場波動較大，外資並未明顯撤離，投行也普遍看好後市。

產業布局上，晶圓製造相關半導體個股的營運展望仍佳；除科技類股，消費、工業與金融等族群也值得關注，其中，銀行股在升息趨勢下可望明顯受惠。偏好穩健配置、重視長期價值的投資人，不妨將大型醫療保健、消費與工業等產業納入考量。

近期通膨回落、就業數據放緩，讓美國聯準會有更多維持按兵不動的空間。雖然油價、發債供給與財政赤字議題推升美債利率，市場買盤結構改變也加大短期波動，但實質需求並未退場，利率可能維持區間震盪。投資等級信用市場則持續受到流動性、信用基本面與資金流支撐，債券配置上可留意信用體質佳的科技公司及大型金融機構高評級債券，為投資組合增添相對穩健的規劃。

目前AI投資尚未形成大規模就業替代，美國企業基本面也維持穩健，不過，隨著AI建設持續擴張，股市類股輪動可能更加明顯，地緣政治與利率變化也將持續牽動市場。面對多項變數交錯，國泰證券建議投資人放慢追逐熱門題材的腳步，將焦點放回企業獲利與長期競爭力。

配置上，除掌握科技股的長期成長機會，也能適度納入消費、醫療、能源與日股相關產業，並搭配高評級債券平衡波動。當市場因消息面出現震盪時，可依自身風險承受能力分批布局，以更多元、穩健的方式累積中長期投資部位。

國泰 資本市場 基礎建設

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