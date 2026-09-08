快訊

缺乏轉乘與密集需求… 李鴻源：捷運離開北台灣都賠錢

銀行鬧錢荒…從個人燒向企業 中小建商改找融資租賃周轉

聽新聞
0:00 / 0:00

第一金人壽推防詐神曲 用歌曲舞蹈打造全民識詐力

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
第一金人壽推「防詐神曲！別想騙我！」洗腦上線。圖/第一金人壽提供
第一金人壽推「防詐神曲！別想騙我！」洗腦上線。圖/第一金人壽提供

面對詐騙話術不斷翻新，第一金人壽推出《防詐神曲！別想騙我！》，將常見詐騙情境與防詐守則融入歌曲及舞蹈，以輕鬆有趣、朗朗上口的方式傳遞識詐觀念，希望透過網路影音的傳播力量，讓防詐知識從「看得到」進一步成為「記得住、做得到」的日常習慣。

「恭喜您！抽中限量大獎，立即點擊連結領取！」、「老師帶你操作，保證獲利！」、「全網最低價！錯過再等一年！」看似誘人的訊息，背後可能暗藏詐騙陷阱。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，截至今年7月，全台累計發生7萬6,068件詐騙案件，財損金額高達309億5143萬元。

第一金人壽總經理邢益華表示，詐騙已成為全民必須共同面對的重要議題。第一金人壽除了提供完善的保險保障，更希望透過金融教育與防詐宣導，協助民眾提升識詐能力與自我保護意識。此次以歌曲結合舞蹈的創新形式推廣防詐觀念，期望讓不同年齡層都能建立「多查證、少衝動、不輕信」的防詐習慣，降低受騙風險，共同打造更安全的金融生活環境。

《防詐神曲！別想騙我！》以日常生活中常見的詐騙情境為創作靈感，透過簡單易懂的歌詞及活潑舞蹈，將「提高警覺、冷靜判斷、主動查證」等重要防詐觀念轉化為容易理解與記憶的內容。無論是收到不明連結、投資訊息，或是面對各式金錢誘惑，都能提醒民眾停下腳步、多方查證，不讓詐騙有機可乘。

第一金人壽表示，希望藉由創新影音內容，打破傳統宣導模式，讓防詐教育不再只是單向宣導，而能透過歌曲、舞蹈與社群分享，成為跨世代共同參與的全民運動，讓「別想騙我！」成為面對詐騙時最直接的防護意識。

第一金 詐騙 內政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI偽造孩子聲音詐騙父母…已成真實威脅！實用自保5招立刻做

租屋詐騙新話術 假房東寄鑰匙「自行看房」

新光人壽「大小筆友」攜手創作 譜出專屬主題曲

網路冒用「台東親子館」名義假徵才 縣府籲先查證

相關新聞

銀行鬧錢荒 資金緊俏從個人燒向企業

銀行「錢荒」愈來愈嚴重，過去民眾買房，是拿著貸款條件一家家銀行「比利率」，現在可能連想借錢都得先抽號碼牌。近期再傳出大型銀行暫停房貸收件、排隊撥款，甚至只做ＶＩＰ客戶；另一方面，過去一度殺到百分之二上下的信貸，利率也一路墊高一個百分點之上，中小型建商更因土建融難拿，被迫轉向中租等融資租賃業者籌錢，銀行資金緊俏已從個人燒向企業。

日銀升息聲浪高 日圓看多

日圓兌美元7日升抵154.06，攀2月底來最高，主因市場幾乎完全押注日銀（央行）本月將升息，外匯交易員也開始轉而看多日圓。最新數據也顯示，日本政府8月持有的海外證券較前月銳減878億美元，研判東京很可能出售部分美債籌措干預資金。

玉山金、國票金前八月犀利 同寫歷史同期新紀錄

玉山金及國票金昨（7）日公布前八月獲利，同創歷年同期新高。玉山金8月稅後純益35.9億元，累計稅後純益280.4億元，創歷年同期新高，年增20.3%，每股稅後純益（EPS）為1.73元。國票金8月稅後純益3.7億元，累計稅後純益33.4億元，續創歷史同期新高，年增157.8%，EPS 0.92元。

台幣以31.552元作收 攀三個月新高

新台幣兌美元匯率昨（7）日在台股大漲、外資大舉買超與資金匯入下，午後升勢明顯，終場升值7.8分，以31.552元作收，升幅0.25%，為今年6月8日以來近三個月新高，重返31.5元價位。台北與元太外匯市場成交金額合計28.235億美元。

韓元漲太快 南韓當局不安

韓元7日升至近兩年最高價位，半導體股大漲，加上外資持續買進南韓股市，為韓元提供支撐。

金價不排除回測4,300美元

金價近期在每英兩4,400美元附近震盪，臺銀指出，短線趨勢仍偏弱，本周市場焦點將轉向美國通膨數據，若通膨高於預期，恐進一步推升聯準會升息預期，金價不排除再度回測4,300美元尋求支撐；反之若通膨降溫，加上日本及歐洲央行若升息帶動日圓及歐元兌美元走強，金價有望重新挑戰4,500美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。