第一金人壽推防詐神曲 用歌曲舞蹈打造全民識詐力

面對詐騙話術不斷翻新，第一金人壽推出《防詐神曲！別想騙我！》，將常見詐騙情境與防詐守則融入歌曲及舞蹈，以輕鬆有趣、朗朗上口的方式傳遞識詐觀念，希望透過網路影音的傳播力量，讓防詐知識從「看得到」進一步成為「記得住、做得到」的日常習慣。

「恭喜您！抽中限量大獎，立即點擊連結領取！」、「老師帶你操作，保證獲利！」、「全網最低價！錯過再等一年！」看似誘人的訊息，背後可能暗藏詐騙陷阱。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，截至今年7月，全台累計發生7萬6,068件詐騙案件，財損金額高達309億5143萬元。

第一金人壽總經理邢益華表示，詐騙已成為全民必須共同面對的重要議題。第一金人壽除了提供完善的保險保障，更希望透過金融教育與防詐宣導，協助民眾提升識詐能力與自我保護意識。此次以歌曲結合舞蹈的創新形式推廣防詐觀念，期望讓不同年齡層都能建立「多查證、少衝動、不輕信」的防詐習慣，降低受騙風險，共同打造更安全的金融生活環境。

《防詐神曲！別想騙我！》以日常生活中常見的詐騙情境為創作靈感，透過簡單易懂的歌詞及活潑舞蹈，將「提高警覺、冷靜判斷、主動查證」等重要防詐觀念轉化為容易理解與記憶的內容。無論是收到不明連結、投資訊息，或是面對各式金錢誘惑，都能提醒民眾停下腳步、多方查證，不讓詐騙有機可乘。

第一金人壽表示，希望藉由創新影音內容，打破傳統宣導模式，讓防詐教育不再只是單向宣導，而能透過歌曲、舞蹈與社群分享，成為跨世代共同參與的全民運動，讓「別想騙我！」成為面對詐騙時最直接的防護意識。